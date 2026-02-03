任天堂は2月3日、2026年3月期第3四半期決算説明資料を公開した。

資料では連結業績をはじめ、ハードウェアやソフトウェアの販売状況を掲載している。

売上高は19,058億円で99.3％増、営業利益は3,003億円で21.3 %増となった。四半期純利益は+51.3 %増の3,588 億円となった。

Nintendo Switch 2は1,737万台を記録し、Nintendo Switchは累計1億5,537万台になり、ニンテンドーDSを超え任天堂歴代ハードウェアの中で最多の販売台数となった。

ソフトウェアでは、Nintendo Switch 2は3,793 万本、Nintendo Switchは10,893 万本を売り上げた。

2025年販売タイトルを個別で見ると、『マリオカート ワールド』は1,403万本、『ドンキーコング バナンザ』は425万本、『Pokémon LEGENDS Z-A』はSwitchで841万本、Switch 2で389万本を記録している。

（文＝リアルサウンドテック編集部）