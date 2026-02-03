12¸Ä¤ÎÍñ¤òÎ©¤Æ¤Æ´¿À¼¤â ¡ÖÎ©½Õ¤ËÍñ¤¬Î©¤Ä¡©¡×»ùÆ¸¤¬Ä©Àï¡ª ÀÐÀî¡¦²Ã²ì»Ô
¡ÖÎ©½Õ¤ÎÍñ¡×¤ÈÌÃÂÇ¤Ã¤Æ¡¢ÀÐÀî¸©²Ã²ì»Ô¤ÎÊÒ»³ÄÅ¾®³Ø¹»¤Ç¤ÏÍñ¤òÎ©¤Æ¤ë¼ø¶È¤¬¹Ô¤ï¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
ÃÏ¸µ½Ð¿È¤ÇÀã¤ÎÇî»Î¤È¤·¤ÆÃÎ¤é¤ì¤ëÃæÃ«±§µÈÏº¤¬¡¢70Ç¯°Ê¾åÁ°¤Ë¡ÖÎ©½Õ¤ËÍñ¤¬Î©¤Ä¡×¤È¤¤¤¦¤¦¤ï¤µ¤ò¡¢²Ê³ØÅª¤Ë¸¡¾Ú¤¹¤ë¤¿¤á¸¦µæ¤·¤¿¤³¤È¤Ë¤Á¤Ê¤ó¤À¤â¤Î¤Ç¤¹¡£
Ä©Àï¤·¤¿¤Î¤Ï6Ç¯À¸¤Î»ùÆ¸32¿Í¡£ÍñÎ©¤Æ´¿À¼Ãæ¤Ë¤Ï¡¢12¸Ä¤ÎÍñ¤òÎ©¤Æ¤ë»ùÆ¸¤â¤¤¤Æ¡¢Ã£¿Í¤Ö¤ê¤ò¸«¤»¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
12¸Ä¤ÎÍñ¤òÎ©¤Æ¤¿»ùÆ¸¡Ö¡ÊÍñ¤¬Î©¤Ã¤¿¤é¡Ë¤¦¤ì¤·¤¤¤Ç¤¹¡£¾å¤«¤é¸«¤¿¤é¤ä¤ê¤ä¤¹¤¤¤È»×¤¦¡×
¼Â¤Ï¤è¤¯¸«¤ë¤ÈÍñ¤Î³Ì¤Ë¤Ï±úÆÌ¤¬¤¢¤ê¡¢3ÅÀ¤ÎÆÍµ¯ÉôÊ¬¤Ç¥Ð¥é¥ó¥¹¤ò¤È¤ì¤Ð¡¢Î©½Õ¤Ë´Ø·¸¤Ê¤¯¤¤¤Ä¤Ç¤âÍñ¤¬Î©¤Ä¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
¶¿ÅÚ¤Î°Î¿Í¡¦ÃæÃ«Çî»Î¤Îµ¿Ìä¤òÃµµá¤¹¤ë¤È¤¤¤¦Àº¿À¤ò°ú¤·Ñ¤¤¤Ç¤Û¤·¤¤¤È¡¢¡ÖÎ©½Õ¤ÎÍñÎ©¤Æ¡×¤ÏËèÇ¯¡¢ÊÒ»³ÄÅ¾®³Ø¹»¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
