今週6日(金)に開幕する『ミラノ・コルティナオリンピック』。女子スノーボード・ハーフパイプに出場する妙高市出身の冨田せな選手が、オンライン会見で意気込みを語りました。



■妙高市出身 冨田せな選手(26)

「いまは楽しみな気持ちとドキドキとした気持ちが半々かなと思う。」



ミラノ・コルティナオリンピックの開会式で旗手を務めることが決まっている冨田せな選手。

4年前の北京オリンピックでは華麗なトリックを次々と決め、スノーボードハーフパイプ日本人女子として初の銅メダルを獲得しました。スノーボードの普及活動にも力を入れてきた冨田選手。自身3度目の大舞台で活躍し、競技の魅力をさらに広めたいと意気込みを語りました。



■妙高市出身 冨田せな選手(26)

「スノーボードのかっこよさであったり魅力をたくさんの人に伝えられたらと思っているので、私の滑りを見て魅力を伝えたり勇気を与えられたりできたらと思う。」





県勢として、もう1人。

新潟市中央区の開志創造高校に通う工藤璃星選手も会見に臨みました。



■開志創造高校 工藤璃星(りせ)選手(16)

「五輪に向けて良い練習ができていて、準備はばっちり。小さいころから思っていた一番かっこいい滑りをしたいと思い、考えていたルーティンがあるので、それを決め切って金メダルを取りたい。」



ミラノ・コルティナオリンピックの女子スノーボード・ハーフパイプは、2月11日(水)に予選、13日(金)に決勝が行われます。