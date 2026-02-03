これからの気象情報です。

4日(水)の日中は、各地で雪解けが進みそうです。



◆警報・注意報

現在、上・中・下越に広く濃霧注意報、積雪の多い地域にナダレ注意報、中越と上越の平野部に低温注意報が出ています。



◆2月4日(水)天気

・上越地方

昼ごろまでは、晴れ間の出るところがあるでしょう。

除雪作業を進める方はくれぐれも事故に注意ください。

最高気温は、10℃前後の予想です。



・中越地方

朝は各地で凍てつく寒さになりますが、日中は3月上旬並みの気温のところが多いでしょう。

また、沿岸部は夜遅くに雨の降るところがありそうです。



・長岡市と三条市周辺

天気が下り坂で、夜は所々でにわか雨があるでしょう。

また、朝は厳しく冷え込みますが最高気温は8℃前後まで上がる予想です。



・下越：新潟市周辺と佐渡

雲の多い天気で、所々で冷たい雨やミゾレが降りそうです。

最高気温は9℃前後で、3月上旬並みのところが多いでしょう。



・下越：村上市から聖籠町

不安定な空模様で、雨やミゾレの降るところがありそうです。

また、昼ごろまでは濃い霧の出るところがあるでしょう。



◆風と波

下越と佐渡で、風が強まる時間があるでしょう。

波の高さは、上・中越でのち2m、下越・佐渡でのち2.5mの予想です。



◆週間予報

5日(木)は、下越と佐渡でにわか雨のところがあるでしょう。

6日(金)ははじめ雨が降りますが、午後に雪に変わり吹雪くところもありそうです。

土日は、平地も含めて【警報級の大雪】になる可能性があります。



週末は、再び大雪になりそうです。

天気が落ち着いているうちに、次の雪への備えを進めるようにしてください。