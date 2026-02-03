週末は再び大雪に、4日日中は各地で雪解けが進みそう【これからの天気(2月3日18時40分現在)｜新潟】
これからの気象情報です。
4日(水)の日中は、各地で雪解けが進みそうです。
◆警報・注意報
現在、上・中・下越に広く濃霧注意報、積雪の多い地域にナダレ注意報、中越と上越の平野部に低温注意報が出ています。
◆2月4日(水)天気
・上越地方
昼ごろまでは、晴れ間の出るところがあるでしょう。
除雪作業を進める方はくれぐれも事故に注意ください。
最高気温は、10℃前後の予想です。
・中越地方
朝は各地で凍てつく寒さになりますが、日中は3月上旬並みの気温のところが多いでしょう。
また、沿岸部は夜遅くに雨の降るところがありそうです。
・長岡市と三条市周辺
天気が下り坂で、夜は所々でにわか雨があるでしょう。
また、朝は厳しく冷え込みますが最高気温は8℃前後まで上がる予想です。
・下越：新潟市周辺と佐渡
雲の多い天気で、所々で冷たい雨やミゾレが降りそうです。
最高気温は9℃前後で、3月上旬並みのところが多いでしょう。
・下越：村上市から聖籠町
不安定な空模様で、雨やミゾレの降るところがありそうです。
また、昼ごろまでは濃い霧の出るところがあるでしょう。
◆風と波
下越と佐渡で、風が強まる時間があるでしょう。
波の高さは、上・中越でのち2m、下越・佐渡でのち2.5mの予想です。
◆週間予報
5日(木)は、下越と佐渡でにわか雨のところがあるでしょう。
6日(金)ははじめ雨が降りますが、午後に雪に変わり吹雪くところもありそうです。
土日は、平地も含めて【警報級の大雪】になる可能性があります。
週末は、再び大雪になりそうです。
天気が落ち着いているうちに、次の雪への備えを進めるようにしてください。
4日(水)の日中は、各地で雪解けが進みそうです。
◆警報・注意報
現在、上・中・下越に広く濃霧注意報、積雪の多い地域にナダレ注意報、中越と上越の平野部に低温注意報が出ています。
◆2月4日(水)天気
・上越地方
昼ごろまでは、晴れ間の出るところがあるでしょう。
除雪作業を進める方はくれぐれも事故に注意ください。
最高気温は、10℃前後の予想です。
・中越地方
朝は各地で凍てつく寒さになりますが、日中は3月上旬並みの気温のところが多いでしょう。
また、沿岸部は夜遅くに雨の降るところがありそうです。
・長岡市と三条市周辺
天気が下り坂で、夜は所々でにわか雨があるでしょう。
また、朝は厳しく冷え込みますが最高気温は8℃前後まで上がる予想です。
・下越：新潟市周辺と佐渡
雲の多い天気で、所々で冷たい雨やミゾレが降りそうです。
最高気温は9℃前後で、3月上旬並みのところが多いでしょう。
・下越：村上市から聖籠町
不安定な空模様で、雨やミゾレの降るところがありそうです。
また、昼ごろまでは濃い霧の出るところがあるでしょう。
◆風と波
下越と佐渡で、風が強まる時間があるでしょう。
波の高さは、上・中越でのち2m、下越・佐渡でのち2.5mの予想です。
◆週間予報
5日(木)は、下越と佐渡でにわか雨のところがあるでしょう。
6日(金)ははじめ雨が降りますが、午後に雪に変わり吹雪くところもありそうです。
土日は、平地も含めて【警報級の大雪】になる可能性があります。
週末は、再び大雪になりそうです。
天気が落ち着いているうちに、次の雪への備えを進めるようにしてください。