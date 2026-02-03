F1復帰のペレスが語るキャデラックの現状　“2番目に少ない”周回でも「前向き」と強調した理由

ペレスはキャデラックでの仕事に充実感を得ているようだ(C)Getty Images

現地時間1月26日から30日までの5日間にわたり、スペイン・カタロニア・サーキットで新シーズンに向けた非公開テストが行われた。今季F1デビューを果たすキャデラックは、セルジオ・ペレス、バルテリ・ボッタスの両ドライバーが3日間でステアリングを握った。実質的なチーム本格始動となった今回のシェイクダウンテストを終え、海外メディアにおいて、ペレスが語ったコメントが伝えられている。

【写真】明るい青色が基調 レッドブルの今季型車「RB22」の全体像を捉えた車体上からのカットを見る

オランダ専門サイト『RacingNews365』では、今回のテストでキャデラックは計164周を走行しており、「周回数はアストンマーティンに次いで2番目に少なかった」とレポート。だがその上で、「それでもペレスは、キャデラックにとって前向きな1週間だったと強調している」などと綴っている。

記事内で紹介されているペレスの言葉では、「3日間を通して十分な走行をこなし、貴重なデータを収集することができた。バルセロナでの時間は実りあるものだった」と語っている他、「チームとして、マシンやセットアップ、そして今後進むべき道筋を探り始めている。このシェイクダウンの目的は、走行距離を重ねて改善点を洗い出し、実戦に入る前に対処することにある」と述べるなど、現時点での方向性を示している。