ÀÐÀî¡¦ÎØÅç»Ô¤¬¿·Ç¯ÅÙÍ½»»°Æ¤òÄó½Ð Áí³Û953²¯±ß Éüµì¡¦Éü¶½´ØÏ¢¤¬²áµîºÇ¹â
Éü¶½¤Ë¸þ¤±¤¿¿·Ç¯ÅÙ¤ÎÅö½éÍ½»»°Æ¤ò¿³µÄ¤¹¤ëÀÐÀî¸©ÎØÅç»ÔµÄ²ñ¤ÎÄêÎãµÄ²ñ¤¬£³Æü¡¢³«²ñ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
ÎØÅç»Ô¤ÎÅö½éÍ½»»°Æ¤Ï¡¢°ìÈÌ²ñ·×¤ÎÁí³Û¤Ç953²¯2000Ëü±ß¤¬·×¾å¤µ¤ì¡¢¤½¤Î¤¦¤Á7³ä°Ê¾å¤È¤Ê¤ë738²¯6000Ëü±ßÍ¾¤ê¤¬ÉüµìÉü¶½´ØÏ¢¤È¤·¤ÆµÄ²ñ¤ËÄó½Ð¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
ÈïºÒ¼Ô¤ÎÀ¸³èºÆ·ú¤È¤·¤Æ·×²è¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ëÉü¶½¸ø±Ä½»Âð¤Ï¡¢»ÔÆâÃæ¿´Éô¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢Ä®ÌîÃÏ¶è¤äÌçÁ°Ä®ÃÏ¶è¤Ê¤É4¤«½ê¤Ç·úÀß¤ò¿Ê¤á¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢ÊÌ½êÃ«Ä®¤Ê¤É3¤Ä¤ÎÃÏ¶è¤Î½¸ÃÄ°ÜÅ¾¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢°ÜÅ¾Àè¤È¤Ê¤ëÅÚÃÏ¤ÎÍÑÃÏÇã¼ý¤äÂ¤À®»ö¶È¤Ê¤É¤ËÍ½»»¤¬·×¾å¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
ÎØÅç»Ô¡¦ºä¸ýÌÐ»ÔÄ¹¡Ö¤½¤ÎÂ¾¤Ë¤âÀ¸¶È¤ÎºÆÀ¸¡¢¿·¤·¤¤¤Þ¤Á¤Å¤¯¤ê¤È¤¤¤Ã¤¿»ö¤Ë¡¢¤È¤Ë¤«¤¯¿ÌºÒ¤«¤é3Ç¯ÌÜ¤È¤¤¤¦»ö¤Ç¤¢¤ê¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢°ìÆü¤âÁá¤¯ÌÜ¤Ë¸«¤¨¤ë·Á¤ÇÉü¶½¤¬¿Ê¤àÇ¯¤È¤·¤ÆÍ½»»ÉÕ¤±¤ò¤¤¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¡×
3·î¤Î»ÔÄ¹Áªµó¤ò¹µ¤¨¡¢ÄÌ¾ï¤ÏÀ¯ºöÅªÈ½ÃÇ¤¬É¬Í×¤Ê»Üºö¤Ê¤É¤ÏÍ½»»¤Î·×¾å¤ò¸«Á÷¤ë¤È¤³¤í¤Ç¤¹¤¬¡¢º£²ó¤ÏÉüµìÉü¶½¤ËÃÙ¤ì¤¬À¸¤¸¤Ê¤¤¤è¤¦¿·Ç¯ÅÙ¤ÎÍ½»»¤¬ÊÔÀ®¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
