　根強い人気を誇る藤子・F・不二雄SF短編作品集。「ミノタウロスの皿」「ノスタル爺」はもちろん、「カンビュセスの籤」「ひとりぼっちの宇宙戦争」、「老年期の終り」など珠玉の名作を収録した藤子・F・不二雄SF短編コンプリート・ワークスを厳選してご紹介！　

カンビュセスの籤

■藤子・F・不二雄SF短編コンプリート・ワークス 1　ミノタウロスの皿

価格：1056円

ミノタウロスの皿


藤子・F・不二雄SF短編コンプリート・ワークス 1　ミノタウロスの皿

SF短編、全作品収録の決定版が登場！

2023年、TVドラマ化を機に、藤子・F・不二雄のSF短編シリーズ全110作品＋αを単行本全10巻に再編集し、装いも新たに刊行！　

「異色SF」シリーズ6冊（第1〜6巻）と「少年SF」シリーズ4冊（第7〜10巻）に分け、それぞれ概ね発表順に収録します。

第1巻の収録作品は以下の通りです。

＜第1巻収録作品（異色SF短編）＞

・「ミノタウロスの皿」

・「カイケツ小池さん」

・「ドジ田ドジ郎の幸運」

・「ボノム＝底ぬけさん＝」

・「じじぬき」

・「ヒョンヒョロ」

・「自分会議」

・「わが子・スーパーマン」

・「気楽に殺ろうよ」

・「換身」

・「アチタが見える」

■藤子・F・不二雄SF短編コンプリート・ワークス 2　ノスタル爺

価格：1056円

ノスタル爺


藤子・F・不二雄SF短編コンプリート・ワークス 2　ノスタル爺

第2巻の収録作品は以下の通りです。　



第2巻の収録作品は以下の通りです。

＜第2巻収録作品（異色SF短編）＞

・「権敷無妾付き」

・「ミラクルマン」

・「劇画・オバQ」

・「イヤな　イヤな　イヤな奴」

・「休日のガンマン」

・「定年退食」

・「箱舟はいっぱい」

・「やすらぎの館」

・「ノスタル爺」

・「コロリころげた木の根っ子」

・「間引き」

■藤子・F・不二雄SF短編コンプリート・ワークス 3　カンビュセスの籤

価格：1056円

カンビュセスの籤


藤子・F・不二雄SF短編コンプリート・ワークス 3　カンビュセスの籤

第3巻の収録作品は以下の通りです。　



第3巻の収録作品は以下の通りです。

＜第3巻収録作品（SF・異色短編）＞

・「どことなくなんとなく」

・「3万3千平米」

・「分岐点」

・「ウルトラ・スーパー・デラックスマン」

・「T・Mは絶対に」

・「幸運児」

・「一千年後の再会」

・「大予言」

・「老雄大いに語る」

・「光陰」

・「俺と俺と俺」

・「女には売るものがある」

・「オヤジ・ロック」

・「宇宙人レポート サンプルAとB」

・「カンビュセスの籤」

■藤子・F・不二雄SF短編コンプリート・ワークス 7　ポストの中の明日

価格：1056円

ポストの中の明日


藤子・F・不二雄SF短編コンプリート・ワークス 7　ポストの中の明日

第7巻の収録作品は以下の通りです。　



第7巻の収録作品は以下の通りです。

＜第7巻収録作品（少年SF短編）＞

・「ポストの中の明日」

・「アン子　大いに怒る」

・「なくな！　ゆうれい」

・「ひとりぼっちの宇宙戦争」

・「ボクラ共和国」

・「ぼくのオキちゃん」

・「世界名作童話」

・「おれ、夕子」

・「みどりの守り神」

■藤子・F・不二雄SF短編コンプリート・ワークス 8　流血鬼

価格：1056円

流血鬼


藤子・F・不二雄SF短編コンプリート・ワークス 8　流血鬼

