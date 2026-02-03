【藤子Ｆ・SF短編作品特集！】未来を見通していたかのような作品たち……『ミノタウロスの皿』『ノスタル爺』などの作品をご紹介！【抱けえっ！！抱けっ！抱けっー！】
根強い人気を誇る藤子・F・不二雄SF短編作品集。「ミノタウロスの皿」「ノスタル爺」はもちろん、「カンビュセスの籤」「ひとりぼっちの宇宙戦争」、「老年期の終り」など珠玉の名作を収録した藤子・F・不二雄SF短編コンプリート・ワークスを厳選してご紹介！
カンビュセスの籤
■藤子・F・不二雄SF短編コンプリート・ワークス 1 ミノタウロスの皿
価格：1056円
藤子・F・不二雄SF短編コンプリート・ワークス 1 ミノタウロスの皿
SF短編、全作品収録の決定版が登場！
2023年、TVドラマ化を機に、藤子・F・不二雄のSF短編シリーズ全110作品＋αを単行本全10巻に再編集し、装いも新たに刊行！
「異色SF」シリーズ6冊（第1〜6巻）と「少年SF」シリーズ4冊（第7〜10巻）に分け、それぞれ概ね発表順に収録します。
第1巻の収録作品は以下の通りです。
＜第1巻収録作品（異色SF短編）＞
・「ミノタウロスの皿」
・「カイケツ小池さん」
・「ドジ田ドジ郎の幸運」
・「ボノム＝底ぬけさん＝」
・「じじぬき」
・「ヒョンヒョロ」
・「自分会議」
・「わが子・スーパーマン」
・「気楽に殺ろうよ」
・「換身」
・「アチタが見える」
■藤子・F・不二雄SF短編コンプリート・ワークス 2 ノスタル爺
価格：1056円
藤子・F・不二雄SF短編コンプリート・ワークス 2 ノスタル爺
SF短編、全作品収録の決定版が登場！
2023年、TVドラマ化を機に、藤子・F・不二雄のSF短編シリーズ全110作品＋αを単行本全10巻に再編集し、装いも新たに刊行！
「異色SF」シリーズ6冊（第1〜6巻）と「少年SF」シリーズ4冊（第7〜10巻）に分け、それぞれ概ね発表順に収録します。
第2巻の収録作品は以下の通りです。
＜第2巻収録作品（異色SF短編）＞
・「権敷無妾付き」
・「ミラクルマン」
・「劇画・オバQ」
・「イヤな イヤな イヤな奴」
・「休日のガンマン」
・「定年退食」
・「箱舟はいっぱい」
・「やすらぎの館」
・「ノスタル爺」
・「コロリころげた木の根っ子」
・「間引き」
■藤子・F・不二雄SF短編コンプリート・ワークス 3 カンビュセスの籤
価格：1056円
藤子・F・不二雄SF短編コンプリート・ワークス 3 カンビュセスの籤
SF短編、全作品収録の決定版が登場！
2023年、TVドラマ化を機に、藤子・F・不二雄のSF短編シリーズ全111作品＋αを単行本全10巻に再編集し、装いも新たに刊行！
「SF・異色短編」シリーズ6冊（第1〜6巻）と「少年SF短編」シリーズ4冊（第7〜10巻）に分け、それぞれ概ね発表順に収録します。
第3巻の収録作品は以下の通りです。
＜第3巻収録作品（SF・異色短編）＞
・「どことなくなんとなく」
・「3万3千平米」
・「分岐点」
・「ウルトラ・スーパー・デラックスマン」
・「T・Mは絶対に」
・「幸運児」
・「一千年後の再会」
・「大予言」
・「老雄大いに語る」
・「光陰」
・「俺と俺と俺」
・「女には売るものがある」
・「オヤジ・ロック」
・「宇宙人レポート サンプルAとB」
・「カンビュセスの籤」
■藤子・F・不二雄SF短編コンプリート・ワークス 7 ポストの中の明日
価格：1056円
藤子・F・不二雄SF短編コンプリート・ワークス 7 ポストの中の明日
SF短編、全作品収録の決定版が登場！
2023年、TVドラマ化を機に、藤子・F・不二雄のSF短編シリーズ全110作品＋αを単行本全10巻に再編集し、装いも新たに刊行！
「異色SF」シリーズ6冊（第1〜6巻）と「少年SF」シリーズ4冊（第7〜10巻）に分け、それぞれ概ね発表順に収録します。
第7巻の収録作品は以下の通りです。
＜第7巻収録作品（少年SF短編）＞
・「ポストの中の明日」
・「アン子 大いに怒る」
・「なくな！ ゆうれい」
・「ひとりぼっちの宇宙戦争」
・「ボクラ共和国」
・「ぼくのオキちゃん」
・「世界名作童話」
・「おれ、夕子」
・「みどりの守り神」
■藤子・F・不二雄SF短編コンプリート・ワークス 8 流血鬼
価格：1056円
藤子・F・不二雄SF短編コンプリート・ワークス 8 流血鬼
※本ページで紹介する情報は、2026年2月3日12時現在のものです。
