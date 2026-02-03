日本バスケットボール協会は３日、男子日本代表の新監督に、Ｂ１琉球を率いる桶谷大氏（４８）が就任すると発表した。２日に契約終了を発表したトム・ホーバス氏の後任。アシスタントコーチに、Ｂ１三河のヘッドコーチで、ＮＢＡワシントン・ウィザーズでコーチ経験のあるライアン・リッチマン氏、ＮＢＡニューヨーク・ニックスで日本人初のアシスタントコーチを務めた吉本泰輔氏が就任する。

桶谷氏はＢリーグのチームと兼任コーチとなる。それは世界をリサーチした上での選択でもあるという。伊藤拓摩強化委員長は「ＦＩＢＡランキングのトップ２０は、大体コーチを兼任されている。なぜ兼任なのか深掘りをすると、バスケはすごいスピードで進化している。戦術のアップデートが激しく変化するところを、現場で実施しコーチングに反映できる。選手が今どういうところに強み、弱みがあるのか、より熟知できる」などと新体制に期待した。

ＪＢＡは２日にホーバス氏との契約終了を発表。２４年１１月には八村塁（レイカーズ）がコーチ人事に関して「男子のことを分かっている、プロとしてもコーチをやっていたことがある、そういう人になってほしかった。残念」と発言し騒動に発展。ただ、今回の契約終了と八村との関係について、島田会長は「そこが直接的ではないということの、繰り返しになります。何を優先しなければいけないかとなったときに、日本バスケ界を前に進めていくことが、未来に紡いでいくこと」となどと説明した。

ホーバス監督は１７年から女子日本代表を率い、日本人選手の性格や特徴までも熟知した指導で２１年東京五輪で銀メダル獲得に導いた。同年９月に男子日本代表監督へ転身。２３年の日本、フィリピン、インドネシア３か国共催Ｗ杯でアジア最上位に入り、２４年パリ五輪の出場権を自力で獲得する、４８年ぶりの快挙を成し遂げた。

２６日と３月１日に２７年Ｗ杯アジア予選の中国戦、韓国戦（ともに沖縄）を控えるが、退任理由についてＪＢＡは「今後の代表強化に関しての、方向性の相違によるもの」としていた。

◇新体制の主な指導歴

【新監督】

◆桶谷 大氏

２００５〜０８年 大分ヒートデビルズ アシスタントコーチ→ヘッドコーチ

０８〜１２年 琉球ゴールデンキングス ヘッドコーチ

１２〜１５年 岩手ビッグブルズ ヘッドコーチ

１５〜１８年 大阪エヴェッサ ヘッドコーチ

１８〜２１年 仙台８９ＥＲＳ ヘッドコーチ

２１年〜 琉球ゴールデンキングス ヘッドコーチ

【新アシスタントコーチ】

◆ライアン・リッチマン氏

１３〜１６年 ＮＢＡワシントン・ウィザーズ アシスタント・ビデオコーディネーター

１６〜１９年 ワシントン・ウィザーズ 育成担当コーチ、戦術・分析コーチ

１９〜２０年 キャピタルシティ・ゴーゴー（ウィザース傘下Ｇリーグ） ヘッドコーチ

２０〜２３年 ワシントン・ウィザーズ アシスタントコーチ

２３年〜 Ｂ１シーホース三河 ヘッドコーチ

◆吉本 泰輔氏

１１〜１２年 ＮＢＡシカゴ・ブルズ アシスタント・ビデオコーディネーター→ビデオコーディネーター

１１年 ウクライナ代表専属ビデオコーディネーター

１５年 デンバー・ナゲッツ ビデオコーディネーター

１６〜１９年 ミネソタ・ティンバーウルブズ スペシャルアシスタント 選手育成コーチ

１９年 ジョージア大 戦略・分析コーチ

２０〜２４年 ニューヨーク・ニックス ヘッドコーチ補佐→アシスタントコーチ

２１〜２４年 ＮＢＡサマーリーグ ヘッドコーチ

２５年 デンバー・ナゲッツ傘下のグランド・ラピッズ・ゴールドでアシスタントコーチ