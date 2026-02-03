　BOOK☆WALKERではもうすぐ劇場版公開の銀河特急 ミルキー☆サブウェイ関連書籍がたくさん読める！アニメの展開はもちろん、キャラクターたちの過去を深掘りしているコミカライズだけでなく、亀山陽平監督によるアニメ制作秘話や、すぐに売り切れてしまったanan増刊・カート、マックス特集も読める！！　待ちきれない劇場版☆　準備万端で臨もう！

Animage (アニメージュ)

■銀河特急 ミルキー☆サブウェイ １

銀河特急 ミルキー☆サブウェイ


銀河特急 ミルキー☆サブウェイ １

ノリで乗り切る前代未聞のスペーストレインスペクタクル!!

銀河道路交通法違反で逮捕された強化人間のチハルとサイボーグのマキナ。 奉仕活動として惑星間走行列車・通称"ミルキー☆サブウェイ"の清掃をすること。 簡単な任務のはずが、やがて大事件に巻き込まれていく！

■銀河特急　ミルキー☆サブウェイ　ビジュアルブック

ビジュアルブック


銀河特急　ミルキー☆サブウェイ　ビジュアルブック

アニメ『銀河特急 ミルキー☆サブウェイ』の魅力を詰め込んだ公式ビジュアルブックが登場！

亀山陽平監督のロングインタビューに加え、声優・寺澤百花＆永瀬アンナのインタビュー、ビデオコンテ、全ストーリー解説まで――前作『ミルキー☆ハイウェイ』情報も網羅した、“ミルキー”シリーズを愛するすべての人に贈る永久保存版！

■anan(アンアン) 2025年 12月3日号 No.2473増刊　スペシャルエディション

anan(アンアン)2025


anan(アンアン) 2025年 12月3日号 No.2473増刊　スペシャルエディション

Hey! Say! JUMP　無限のプレイヤー。

表現も楽しみ方もボーダレスに! カルチャーを感じる、ゲーム案内2025

山本さほ「今日も、ゲームに夢中!」

ゲームをこよなく愛する人、川村壱馬のゲームライフインタビュー。

唯一無二のキャラクターを創造し続ける! レジェンド絵師・金子一馬の世界。

作り手インタビューから探る。大ヒット!『都市伝説解体センター』の魅力を解体。

たまごっち、レゲー、ホラゲ…あの人が語る! 偏愛ホビー2025 足立梨花／ゴー☆ジャス／背筋

カードゲーム、かるた、脱出ゲーム、TRPG…ますます楽しいアナログゲーム。

地球から5.98光年離れた宇宙へ誘う、3Dアニメ界のビッグな新星。『銀河特急 ミルキー☆サブウェイ』

かわいいドット絵! 楽しいシミュレーション! ゲーム会社「カイロソフト」の魅力を探る。

ときめきの形は、ますます進化&深化中! 変化球乙女ゲームのすすめ

平日夜でもクリアできて、達成感もたっぷり。一晩完走ゲームガイド!

今年の動きと次なるフェーズを見つめて。小島秀夫監督のこの一年と、これからと。

Close up　雨穴　可憐なる漆黒。

後ろ読み　ZETA DIVISION　ゲーミングカルチャーを牽引する、ストリーマーの現在地。

■Animage 2026年2月号

Animage (アニメージュ)


Animage 2026年2月号

■表紙・巻頭特集

ゴールデンカムイ

■Special Pin-up

ゴールデンカムイ

鎧真伝サムライトルーパー

舞台「鬼太郎誕生 ゲゲゲの謎」

キャラクターベスト10特別編

■特集

ゴールデンカムイ

ウマが合う二人!?

僕のヒーローアカデミア

応募者全員サービス

「ゲゲゲのアニメ 『鬼太郎』60年史と70人の言霊」発売記念アクリルスタンド／AnimageTシャツ／キャンバスアート

鎧真伝サムライトルーパー

呪術廻戦 死滅回游

地獄楽

多聞くん今どっち！？

地獄先生ぬ〜べ〜

ウマ娘 シンデレラグレイ

銀河特急 ミルキー☆サブウェイ 各駅停車劇場行き

クスノキの番人

ガールズ＆パンツァー もっとらぶらぶ作戦です！

ひみつのアイプリ

キミとアイドルプリキュア♪

青のオーケストラ

あなたを殺す旅

あいち・なごや インターナショナル・アニメーション・フィルム・フェスティバル

ウルトラマンオメガ

仮面ライダーゼッツ

ほか

■アニメディア2026年2月号

ミルキー☆サブウェイ連載企画は九月号から開始しています♪

アニメディア2026年2月号


アニメディア2026年2月号

※電子版には収録されないコンテンツがあります。多数のイラストとわかりやすい切り口の特集記事、ポスターなどの付録。そして投稿コーナー「アニメアイ」。最新の情報が絵を見ながら楽しんで読め、付録も飾れて読者ページにも参加できる。見て、読んで、飾って、参加できる、４倍楽しめるアニメ情報誌。

※本ページで紹介する情報は、2026年2月3日12時現在のものです。