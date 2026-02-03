【銀河特急 ミルキー☆サブウェイ特集！】2月6日の劇場版公開間近！初回購入なら全作品50％OFFに！話題のコミカライズや映画制作秘話などを載せた雑誌なども電子書籍で読める！【BOOK☆WALKER】
BOOK☆WALKERではもうすぐ劇場版公開の銀河特急 ミルキー☆サブウェイ関連書籍がたくさん読める！アニメの展開はもちろん、キャラクターたちの過去を深掘りしているコミカライズだけでなく、亀山陽平監督によるアニメ制作秘話や、すぐに売り切れてしまったanan増刊・カート、マックス特集も読める！！ 待ちきれない劇場版☆ 準備万端で臨もう！
Animage (アニメージュ)
■銀河特急 ミルキー☆サブウェイ １
価格：836円(新規会員なら387コイン還元！)
銀河特急 ミルキー☆サブウェイ １
ノリで乗り切る前代未聞のスペーストレインスペクタクル!!
銀河道路交通法違反で逮捕された強化人間のチハルとサイボーグのマキナ。 奉仕活動として惑星間走行列車・通称"ミルキー☆サブウェイ"の清掃をすること。 簡単な任務のはずが、やがて大事件に巻き込まれていく！
■銀河特急 ミルキー☆サブウェイ ビジュアルブック
価格：2530円(新規会員なら1173コイン還元！)
銀河特急 ミルキー☆サブウェイ ビジュアルブック
アニメ『銀河特急 ミルキー☆サブウェイ』の魅力を詰め込んだ公式ビジュアルブックが登場！
亀山陽平監督のロングインタビューに加え、声優・寺澤百花＆永瀬アンナのインタビュー、ビデオコンテ、全ストーリー解説まで――前作『ミルキー☆ハイウェイ』情報も網羅した、“ミルキー”シリーズを愛するすべての人に贈る永久保存版！
■anan(アンアン) 2025年 12月3日号 No.2473増刊 スペシャルエディション
価格：760円(新規会員なら351コイン還元！)
anan(アンアン) 2025年 12月3日号 No.2473増刊 スペシャルエディション
※『特別付録：ときめきメテオシール』は付属しておりません。
※anan2473号とanan2473号スペシャルエディション（増刊号）は表紙のみが異なり、内容はすべて同一です。
※電子版では、紙の雑誌と内容が一部異なる場合や、掲載されないページや特別付録が含まれない場合がございます。
※本雑誌はカラーページを含みます。お使いの端末によっては、一部読みづらい場合がございます。
Hey! Say! JUMP 無限のプレイヤー。
表現も楽しみ方もボーダレスに! カルチャーを感じる、ゲーム案内2025
山本さほ「今日も、ゲームに夢中!」
ゲームをこよなく愛する人、川村壱馬のゲームライフインタビュー。
唯一無二のキャラクターを創造し続ける! レジェンド絵師・金子一馬の世界。
作り手インタビューから探る。大ヒット!『都市伝説解体センター』の魅力を解体。
たまごっち、レゲー、ホラゲ…あの人が語る! 偏愛ホビー2025 足立梨花／ゴー☆ジャス／背筋
カードゲーム、かるた、脱出ゲーム、TRPG…ますます楽しいアナログゲーム。
地球から5.98光年離れた宇宙へ誘う、3Dアニメ界のビッグな新星。『銀河特急 ミルキー☆サブウェイ』
かわいいドット絵! 楽しいシミュレーション! ゲーム会社「カイロソフト」の魅力を探る。
ときめきの形は、ますます進化&深化中! 変化球乙女ゲームのすすめ
平日夜でもクリアできて、達成感もたっぷり。一晩完走ゲームガイド!
今年の動きと次なるフェーズを見つめて。小島秀夫監督のこの一年と、これからと。
Close up 雨穴 可憐なる漆黒。
後ろ読み ZETA DIVISION ゲーミングカルチャーを牽引する、ストリーマーの現在地。
■Animage 2026年2月号
価格：856円(新規会員なら396コイン還元！)
Animage 2026年2月号
■表紙・巻頭特集
ゴールデンカムイ
■Special Pin-up
ゴールデンカムイ
鎧真伝サムライトルーパー
舞台「鬼太郎誕生 ゲゲゲの謎」
キャラクターベスト10特別編
■特集
ゴールデンカムイ
ウマが合う二人!?
僕のヒーローアカデミア
応募者全員サービス
「ゲゲゲのアニメ 『鬼太郎』60年史と70人の言霊」発売記念アクリルスタンド／AnimageTシャツ／キャンバスアート
鎧真伝サムライトルーパー
呪術廻戦 死滅回游
地獄楽
多聞くん今どっち！？
地獄先生ぬ〜べ〜
ウマ娘 シンデレラグレイ
銀河特急 ミルキー☆サブウェイ 各駅停車劇場行き
クスノキの番人
ガールズ＆パンツァー もっとらぶらぶ作戦です！
ひみつのアイプリ
キミとアイドルプリキュア♪
青のオーケストラ
あなたを殺す旅
あいち・なごや インターナショナル・アニメーション・フィルム・フェスティバル
ウルトラマンオメガ
仮面ライダーゼッツ
ほか
はじめにお読みください。
●紙の雑誌とはコンテンツが一部異なります。
●プレゼントや懸賞など紙の雑誌を購入いただかないとご利用になれないコンテンツが含まれている場合があります。
●付録が含まれていない場合があります。
●一部ページのサイズが紙の雑誌と異なる場合があります。
以上、あらかじめご了承いただきますようお願いいたします。
■アニメディア2026年2月号
価格：855円(新規会員なら395コイン還元！)
ミルキー☆サブウェイ連載企画は九月号から開始しています♪
アニメディア2026年2月号
※電子版には収録されないコンテンツがあります。多数のイラストとわかりやすい切り口の特集記事、ポスターなどの付録。そして投稿コーナー「アニメアイ」。最新の情報が絵を見ながら楽しんで読め、付録も飾れて読者ページにも参加できる。見て、読んで、飾って、参加できる、４倍楽しめるアニメ情報誌。
※本ページで紹介する情報は、2026年2月3日12時現在のものです。
Animage (アニメージュ)
■銀河特急 ミルキー☆サブウェイ １
銀河特急 ミルキー☆サブウェイ １
ノリで乗り切る前代未聞のスペーストレインスペクタクル!!
銀河道路交通法違反で逮捕された強化人間のチハルとサイボーグのマキナ。 奉仕活動として惑星間走行列車・通称"ミルキー☆サブウェイ"の清掃をすること。 簡単な任務のはずが、やがて大事件に巻き込まれていく！
■銀河特急 ミルキー☆サブウェイ ビジュアルブック
価格：2530円(新規会員なら1173コイン還元！)
銀河特急 ミルキー☆サブウェイ ビジュアルブック
アニメ『銀河特急 ミルキー☆サブウェイ』の魅力を詰め込んだ公式ビジュアルブックが登場！
亀山陽平監督のロングインタビューに加え、声優・寺澤百花＆永瀬アンナのインタビュー、ビデオコンテ、全ストーリー解説まで――前作『ミルキー☆ハイウェイ』情報も網羅した、“ミルキー”シリーズを愛するすべての人に贈る永久保存版！
■anan(アンアン) 2025年 12月3日号 No.2473増刊 スペシャルエディション
価格：760円(新規会員なら351コイン還元！)
anan(アンアン) 2025年 12月3日号 No.2473増刊 スペシャルエディション
※『特別付録：ときめきメテオシール』は付属しておりません。
※anan2473号とanan2473号スペシャルエディション（増刊号）は表紙のみが異なり、内容はすべて同一です。
※電子版では、紙の雑誌と内容が一部異なる場合や、掲載されないページや特別付録が含まれない場合がございます。
※本雑誌はカラーページを含みます。お使いの端末によっては、一部読みづらい場合がございます。
Hey! Say! JUMP 無限のプレイヤー。
表現も楽しみ方もボーダレスに! カルチャーを感じる、ゲーム案内2025
山本さほ「今日も、ゲームに夢中!」
ゲームをこよなく愛する人、川村壱馬のゲームライフインタビュー。
唯一無二のキャラクターを創造し続ける! レジェンド絵師・金子一馬の世界。
作り手インタビューから探る。大ヒット!『都市伝説解体センター』の魅力を解体。
たまごっち、レゲー、ホラゲ…あの人が語る! 偏愛ホビー2025 足立梨花／ゴー☆ジャス／背筋
カードゲーム、かるた、脱出ゲーム、TRPG…ますます楽しいアナログゲーム。
地球から5.98光年離れた宇宙へ誘う、3Dアニメ界のビッグな新星。『銀河特急 ミルキー☆サブウェイ』
かわいいドット絵! 楽しいシミュレーション! ゲーム会社「カイロソフト」の魅力を探る。
ときめきの形は、ますます進化&深化中! 変化球乙女ゲームのすすめ
平日夜でもクリアできて、達成感もたっぷり。一晩完走ゲームガイド!
今年の動きと次なるフェーズを見つめて。小島秀夫監督のこの一年と、これからと。
Close up 雨穴 可憐なる漆黒。
後ろ読み ZETA DIVISION ゲーミングカルチャーを牽引する、ストリーマーの現在地。
■Animage 2026年2月号
価格：856円(新規会員なら396コイン還元！)
Animage 2026年2月号
■表紙・巻頭特集
ゴールデンカムイ
■Special Pin-up
ゴールデンカムイ
鎧真伝サムライトルーパー
舞台「鬼太郎誕生 ゲゲゲの謎」
キャラクターベスト10特別編
■特集
ゴールデンカムイ
ウマが合う二人!?
僕のヒーローアカデミア
応募者全員サービス
「ゲゲゲのアニメ 『鬼太郎』60年史と70人の言霊」発売記念アクリルスタンド／AnimageTシャツ／キャンバスアート
鎧真伝サムライトルーパー
呪術廻戦 死滅回游
地獄楽
多聞くん今どっち！？
地獄先生ぬ〜べ〜
ウマ娘 シンデレラグレイ
銀河特急 ミルキー☆サブウェイ 各駅停車劇場行き
クスノキの番人
ガールズ＆パンツァー もっとらぶらぶ作戦です！
ひみつのアイプリ
キミとアイドルプリキュア♪
青のオーケストラ
あなたを殺す旅
あいち・なごや インターナショナル・アニメーション・フィルム・フェスティバル
ウルトラマンオメガ
仮面ライダーゼッツ
ほか
はじめにお読みください。
●紙の雑誌とはコンテンツが一部異なります。
●プレゼントや懸賞など紙の雑誌を購入いただかないとご利用になれないコンテンツが含まれている場合があります。
●付録が含まれていない場合があります。
●一部ページのサイズが紙の雑誌と異なる場合があります。
以上、あらかじめご了承いただきますようお願いいたします。
■アニメディア2026年2月号
価格：855円(新規会員なら395コイン還元！)
ミルキー☆サブウェイ連載企画は九月号から開始しています♪
アニメディア2026年2月号
※電子版には収録されないコンテンツがあります。多数のイラストとわかりやすい切り口の特集記事、ポスターなどの付録。そして投稿コーナー「アニメアイ」。最新の情報が絵を見ながら楽しんで読め、付録も飾れて読者ページにも参加できる。見て、読んで、飾って、参加できる、４倍楽しめるアニメ情報誌。
※本ページで紹介する情報は、2026年2月3日12時現在のものです。