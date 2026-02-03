【ワシントン＝阿部真司】米ＣＮＮは２日、連邦政府機関の一部閉鎖について、下院で予算案可決のめどが付き、早期解消の見通しが強まったと報じた。

トランプ大統領は同日、記者団に「解決にかなり近づいている」と述べた。

報道によると、トランプ氏は２日、下院の与党・共和党で予算案に反対していた複数の議員と会談した。議員側はトランプ氏の説得に応じ、予算案に賛成する意向を示した。下院共和党内には上院が修正した予算案について、野党・民主党への大幅な譲歩だと批判する声が根強かった。

上院は１月３０日、複数の政府機関にまたがる２０２６会計年度（２５年１０月〜２６年９月）の予算案と、国土安全保障省の新たなつなぎ予算案を可決したが、下院で採決が間に合わず、３１日に政府機関の閉鎖が始まった。ＣＮＮによると、連邦航空局の職員約１万人が自宅待機を余儀なくされている。

民主党は、ミネソタ州ミネアポリスで１月２４日に発生した連邦捜査官による男性射殺事件を受け、政権に移民対策の見直しを求めている。国土安全保障省のクリスティ・ノーム長官は２日、民主党が要求する全捜査官へのボディーカメラ装着を実施する方針を表明した。