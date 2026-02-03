あまりに予想外の行動にドン引き。大あくびをするネコ様に人間がしたこととは？／今日もネコ様の圧が強い1
「人間は我々ネコ族に『様』をつけて呼べ」まるでそんなことを考えているかのように振る舞うネコたち。でもそんなところもたまらなく愛おしくて、いつの間にかあなたも家来のようになっていませんか？
この記事の画像を見る
SNSで大人気の猫漫画「キジネコ様」が、長編エピソードやネコ様の裏話など、描き下ろし70pを加えて書籍化された本作。
超マイペースなキジネコ様とクロネコ様に、飼い主の金之助とスミレは今日も振り回されっぱなし。気まぐれでツンツン、それでもかわいさは最上級。自由気ままなネコ様と溺愛する人間のすれ違いをユーモアたっぷりに描いた『今日もネコ様の圧が強い』をお届けします！
※本記事は『今日もネコ様の圧が強い』（うぐいす歌子/KADOKAWA）から一部抜粋・編集しました
この記事の画像を見る
SNSで大人気の猫漫画「キジネコ様」が、長編エピソードやネコ様の裏話など、描き下ろし70pを加えて書籍化された本作。
超マイペースなキジネコ様とクロネコ様に、飼い主の金之助とスミレは今日も振り回されっぱなし。気まぐれでツンツン、それでもかわいさは最上級。自由気ままなネコ様と溺愛する人間のすれ違いをユーモアたっぷりに描いた『今日もネコ様の圧が強い』をお届けします！
※本記事は『今日もネコ様の圧が強い』（うぐいす歌子/KADOKAWA）から一部抜粋・編集しました