2児の母・矢口真里「おにぎり鬼っぽくしてみた」節分仕様の手作り弁当公開「センス抜群」「器用」と反響
【モデルプレス＝2026/02/03】タレントの矢口真里が2月3日、自身のInstagramストーリーズを更新。節分にちなんだ手作り弁当を公開し、話題を呼んでいる。
矢口は「リハーサル行ってきます」と自撮りを投稿。加えて弁当の写真を小さく添え「節分なので、おにぎり鬼っぽくしてみた 海苔切るの苦手で、朝から鬼の形相で作ったよ」とユーモアを交えて明かした。おにぎりには海苔で目と口と角が描かれ、ふりかけで鬼の頭が表現されている。
この投稿に、ファンからは「可愛い」「器用」「愛情たっぷり」「センス抜群」「お疲れ様」といったコメントが寄せられている。
矢口は、2011年5月に俳優の中村昌也と結婚したが、2013年5月に離婚を発表。2018年に元モデルの一般男性と再婚し、2019年8月に第1子男児を、2021年5月に第2子男児を出産したことを発表した。（modelpress編集部）
