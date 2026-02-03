“再結成”に注目集まるI.O.I出身チョンハ、自身の誕生日に新シングルリリース決定！

ガールズグループI.O.I出身の歌手チョンハが、2026年最初のシングルをリリースする。

2月3日、所属事務所MORE VISIONは、「チョンハが9日午後6時に新たなデジタルシングルをリリースする」と発表した。

これに先立ち、チョンハの公式SNSおよびYouTubeチャンネルを通じて公開されたカミングスーンティザー映像には、チョンハの誕生日が記されたカレンダーデザインのケーキが登場し、視線を引きつけた。マッチでケーキに火をつけると、隠されていた「New Single」「Release: Feb 9, 2026」という文字が浮かび上がり、ファンの好奇心を刺激した。

今回のシングルは、2月9日のチョンハの誕生日を記念してリリースされる楽曲だ。30代を迎えた今だからこそ感じる感情や内面の変化を込めた作品で、これまで以上に広がった彼女ならではの音楽世界を届けることが期待されている。昨年12月にリリースしたクリスマスデジタルシングル『Christmas Again』以来、約2カ月ぶりの新曲ということもあり、ファンの関心は一層高まっている。

チョンハはこれまで、韓国を代表する女性ソロアーティストとして、唯一無二の音色とカリスマ性あふれるパフォーマンスで支持を集めてきた。『Roller Coaster』や『Gotta Go』などの代表曲を通じて、多彩なパフォーマンスと澄んだ歌声、高い歌唱力を印象づけてきた彼女は、『Dream Of You』や『Demente（feat. Guaynaa）』といった多言語楽曲をリリースし、世界中のリスナーから注目を集めてきた。

さらにチョンハは、韓国国内外アーティストとのコラボレーションやドラマOSTへの参加を通じて音楽の幅を広げており、現在は日韓共同制作の音楽バラエティ『チェンジストリート』に出演し、視聴者と交流している。

チョンハの新デジタルシングルは、2月9日午後6時に各種音楽配信サイトを通じてリリースされる。今後は公式SNSを通じて多彩な関連コンテンツが順次公開される予定だ。

なお、チョンハが所属するI.O.Iは2026年にデビュー10周年を迎える。チョン・ソミ、チョン・チェヨンなどのメンバーがインタビューで再結成に前向きな姿勢を示しており、10周年を記念したプロジェクトが進行中だと報じられている。

◇チョンハ プロフィール

1996年2月9日生まれ。2016年に韓国Mnetの有名オーディション番組『PRODUCE 101』に出演し、最終4位を獲得してプロジェクトグループI.O.Iのメンバーとしてデビュー。グループ活動終了後はソロ歌手に転向し、K-POP界屈指のソロクイーンに。その華麗な活躍から現在も多くのアイドルのロールモデルに挙げられるなど、業界内でも高い人気を誇る。米テキサス州で8年ほど生活していたことから、英語が堪能。