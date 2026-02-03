ラ ロッシュ ポゼの新UV誕生。大人肌を光で包むトーンアップUV

紫外線対策はしているのに、なんとなく肌印象が冴えない。そんな大人の悩みに応える新作が、ラ ロッシュ ポゼから登場します。トーンアップUVシリーズの集大成として誕生したのは、年齢とともに変化する肌に寄り添うティントタイプ。紫外線はもちろん、可視光線まで視野に入れた設計で、肌を守りながら自然なツヤ感を演出します。前向きに日常を楽しむ大人世代へ向けた、心強い1本です。

光でカバー*2する大人向けトーンアップUV

UVイデアXLプロテクショントーンアップティントは、シミ2やくすみ2、赤み・色むら2を光の反射で自然にカバー2する設計。

独自のヌードベージュ設計により、肌トーンと質感を均一2に整え、明るくハリツヤのある肌印象2へ導きます。

日やけ止め、化粧下地、ファンデーション代わり*7の3役を担い、忙しい朝もこれ1本で完成度の高い仕上がりに。

美容液発想でうるおいと心地よさを両立

美容液成分を50%以上配合10した処方で、肌にのせるととろけるようになじみ、うるおいが長時間持続11。

カルノシン12やデトキシル複合体13を配合し、乾燥6や大気中微粒子15からも肌を守ります。

乾燥による小じわを目立たなくする9効果も期待でき、敏感になりやすい大人肌にも5毎日使いやすい心地よさを実現しています。

紫外線も可視光線も防ぐ高機能UV設計

SPF50+・PA++++、ロングUVA対応に加え、高エネルギー可視光線にも着目した防御設計が特長。7種のUVフィルター17と光防御ピグメントにより、紫外線を超えたダメージ要因から肌をガードします。

皮膚科医の協力のもとテスト済み5、石けん・洗顔料でオフできる点も、大人の日常に寄り添うポイントです。

UVイデアXLプロテクショントーンアップティント



メーカー希望小売価格：4,070円(税込)



内容量：30mL

発売日：2026年2月3日(火)先行発売(公式オンラインショップ)

2026年2月19日(木)全国発売(全国バラエティストア、ドラックストア、各種オンラインサイト)

守るだけじゃない、大人のためのUV習慣♡

年齢を重ねた肌に必要なのは、隠すことよりも心地よく整えること。

ラ ロッシュ ポゼのトーンアップUVティントは、防御力と美しい仕上がりを両立し、毎日のケアを前向きな時間へと変えてくれます。

ノーファンデ*7でも自信の持てる肌印象を目指したい方にこそ手に取ってほしい1本。紫外線対策を、もっと自由に、もっと美しく楽しんでみてはいかがでしょうか。