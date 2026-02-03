豆まきで無病息災を願います。

【写真を見る】節分のきょう各地で豆まき 三重･桑名市の多度大社では福男･福女約80人が参拝客に豆をまく… 東山スカイタワーでは園児たちが鬼退治

「福は内、鬼は外」

節分のきょう、三重県桑名市の多度大社で行われた恒例の豆まき。祈祷を受けた福男・福女の約80人が、袋に入った豆を詰めかけた参拝客らに向けてまきました。

「子どもたちが元気に大きくなるように願って」

豆は祈祷を受けたもので、食べると無病息災の御利益があるということです。



（参拝客）

「いっぱいとれました。子どもたちが元気に大きくなるように願って」





東山スカイタワーでは園児たちが鬼退治

きょうは、約1000人の参拝客が訪れたということです。

一方、名古屋の東山スカイタワーで豆まきに参加したのは、守山区の「ひまわり幼稚園」をこの春に卒園する園児たち。



鬼の姿にひるむことなく、みんなで力を合わせて、鬼を退治しました。

園児たちの感想は…？

（参加した園児）

「楽しかったから、もう1000回やりたい」



Q.怖くなかった？

「うん」



「鬼の仲間になった。タッチしたらすぐ仲良くなれる」