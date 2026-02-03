節分のきょう各地で豆まき 三重･桑名市の多度大社では福男･福女約80人が参拝客に豆をまく… 東山スカイタワーでは園児たちが鬼退治
豆まきで無病息災を願います。
「福は内、鬼は外」
節分のきょう、三重県桑名市の多度大社で行われた恒例の豆まき。祈祷を受けた福男・福女の約80人が、袋に入った豆を詰めかけた参拝客らに向けてまきました。
「子どもたちが元気に大きくなるように願って」
豆は祈祷を受けたもので、食べると無病息災の御利益があるということです。
（参拝客）
「いっぱいとれました。子どもたちが元気に大きくなるように願って」
東山スカイタワーでは園児たちが鬼退治
一方、名古屋の東山スカイタワーで豆まきに参加したのは、守山区の「ひまわり幼稚園」をこの春に卒園する園児たち。
鬼の姿にひるむことなく、みんなで力を合わせて、鬼を退治しました。
園児たちの感想は…？
（参加した園児）
「楽しかったから、もう1000回やりたい」
Q.怖くなかった？
「うん」
「鬼の仲間になった。タッチしたらすぐ仲良くなれる」