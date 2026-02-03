1990年代に一世を風靡（ふうび）したあのファッションスタイルから、特別な価値を意味する言葉まで。ジャンルをまたいで隠れている「ひらがな2文字」を当てるクイズです。ひらめきを武器に、1分以内の全問正解を目指しましょう！

言葉に共通して入るひらがなを見抜く「ひらがなクイズ・初級編」！

今回は、懐かしの流行語から日常的に耳にするカタカナ語、そして動物の名前などを集めました。言葉の響きを頼りに、空欄を埋めてみてください。

問題：□に共通するひらがなは？

次の言葉に共通して入るひらがなを考えてみましょう。

□□らー
ぷれみ□□
すたじ□□
□□ーるとら

ヒント：安室奈美恵さんのファッションをまねた人たちの呼び方も含まれています！

正解：あむ

正解は「あむ」でした。

▼解説
それぞれの言葉に「あむ」を入れると、次のようになります。

・あむらー（アムラー）
・ぷれみあむ（プレミアム）
・すたじあむ（スタジアム）
・あむーるとら（アムールトラ）

90年代の社会現象となった「アムラー」や、特別感を指す「プレミアム」、巨大競技場「スタジアム」など、力強い響きの言葉が並びました。最後の「アムールトラ」は、ロシアのアムール川流域に生息する、世界最大のトラとして知られています。同じ「あむ」という音でも、時代の流行から自然界の王まで、さまざまな場所で使われているのが興味深いですね。

