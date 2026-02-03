【ひらがなクイズ】埋まると快感！ 空欄に共通する2文字は？ 懐かしの流行語や大きな施設がヒント
言葉に共通して入るひらがなを見抜く「ひらがなクイズ・初級編」！
今回は、懐かしの流行語から日常的に耳にするカタカナ語、そして動物の名前などを集めました。言葉の響きを頼りに、空欄を埋めてみてください。
□□らー
ぷれみ□□
すたじ□□
□□ーるとら
ヒント：安室奈美恵さんのファッションをまねた人たちの呼び方も含まれています！
▼解説
それぞれの言葉に「あむ」を入れると、次のようになります。
・あむらー（アムラー）
・ぷれみあむ（プレミアム）
・すたじあむ（スタジアム）
・あむーるとら（アムールトラ）
90年代の社会現象となった「アムラー」や、特別感を指す「プレミアム」、巨大競技場「スタジアム」など、力強い響きの言葉が並びました。最後の「アムールトラ」は、ロシアのアムール川流域に生息する、世界最大のトラとして知られています。同じ「あむ」という音でも、時代の流行から自然界の王まで、さまざまな場所で使われているのが興味深いですね。
※本クイズは、複数の解釈・正解が考えられる場合があります。本記事では、その中の一例として解答を紹介しています
※本クイズは、All About ニュース編集部が企画・作成したものです
(文:All About ニュース編集部)
