¾¾²¬Âçµ¯

¡¡J1¥¢¥Ó¥¹¥ÑÊ¡²¬¤Ï3Æü¡¢MF¾¾²¬Âçµ¯¡Ê24¡Ë¤¬³¤³°¥¯¥é¥Ö¤Ø¤Î°ÜÀÒ¤òÁ°Äó¤Ë¥Á¡¼¥à¤òÎ¥Ã¦¤¹¤ë¤ÈÈ¯É½¤·¤¿¡£

¡¡¾¾²¬¤Ï²ÃÆþ2Ç¯ÌÜ¤Îºòµ¨¡¢¥ê¡¼¥°Àï36»î¹ç¤Ë½Ð¾ì¤·¤Æ1ÆÀÅÀ¡£ÁíÁö¹Ôµ÷Î¥404¡¦9¥­¥í¤ÏJ1¥ê¡¼¥°2°Ì¤È¥Ü¥é¥ó¥Á¤È¤·¤Æ¹¶¼é¤ËÉý¹­¤¤¥¨¥ê¥¢¤ò¥«¥Ð¡¼¤·¡¢ÃæÈ×¤Î¡Ö¥À¥¤¥Ê¥â¡×¤È¤·¤ÆÂ¸ºß´¶¤ò¸«¤»¤¿¡£

¡¡Ä»À´¤Î²¼ÉôÁÈ¿¥½Ð¿È¤Ç¡¢Ç¯ÂåÊÌ¤ÎÂåÉ½¤Ç¤â³èÌö¤·¤Æ¤­¤¿¾¾²¬¤Ï2023Ç¯¤ËÅö»þ½êÂ°¤·¤Æ¤¤¤¿À¶¿å¤«¤é¥Ö¥é¥¸¥ë¤Î¥¯¥é¥Ö¤Ø´ü¸ÂÉÕ¤­°ÜÀÒ¡£¸ø¼°Àï½Ð¾ì¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¤¬¡Ö¸Ä¿Í¤Ç²¿¤¬¤Ç¤­¤ë¤«¤È¤«¡¢¤½¤¦¤¤¤¦¤È¤³¤í¤ò³Ø¤ó¤À¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤ë¡£24Ç¯¤ËÊ¡²¬¤Ç¹ñÆâÉüµ¢¡£³¤³°Ä©Àï¤È¤Ê¤ì¤Ð2ÅÙÌÜ¤È¤Ê¤ë¡£