年明けに行われたバレーボールの全日本高校選手権(春高バレー)に出場した福岡女学院は優勝候補に挙げられながら、初戦で散った。涙に暮れたキャプテンでセッターの萩原千尋(3年)の「その後」が気になり、学校に足を運んだ。(聞き手・構成＝西口憲一)

―春高が終わって、1カ月がたとうとしている。

あっという間でしたね。文京さん(東京・文京学院大女子)に負けた後、あの試合に勝っておけば、上に…と今でも…。(準優勝した昨夏の)インターハイ(全国高校総体)でも自分たちが勝っていたチーム(大阪国際、岡山・就実)と対戦できていた可能性もあったわけですし。シードされて(初戦の2回戦を)迎える難しさ、春高の厳しさをあらためて味わいました。

―何とか気持ちを切り替えようと努めた。

自分には大学でもう一度「日本一を目指す」という目標があります。そこに向けて、今は技術や体力を落とさないようにと心がけています。

―3年生はまだ引退せずに、練習を続けている。

はい、春高後は新チームと試合をしています。全部で100セット終わるまで、引退できないんです(笑)。今日(取材日の1月30日時点)で80セット目です。結果ですか？ ちょっと数えますね。えーっと…私たち3年生が69勝です。負けが11です。こんなに負けるつもりは全然ありませんでした。思ったよりも負けています(笑)。

新チームと試合を行っている福岡女学院高の3年生

―春から東京女子体育大に進学する。2025年度の全日本大学選手権(インカレ)を制した強豪だ。

見学に行った時、AB戦でBチームに入れていただいて、Aチームの粘り強さが印象に残りました。先輩後輩関係なくコミュニケーションを取って、雰囲気もすごく良かった。あと、私は新3年生になる内澤明未さん(東京・下北沢成徳高出身)が全国の大学の中でも一番うまいリベロだと思っていて…。一緒にやりたかったので内澤さんの存在も決め手になりました。

―インハイ後は進路に際し、SVリーグの複数の強豪チームから声がかかった。

本当はすごくうれしかったんですが、大学でもっと力をつけて成長したいなと。大学を卒業する4年後は、いろいろなセッターがSVに入っていると思います。今の自分に満足することなく、大学で「日本一のセッター」にならないと、それこそSVのチームに入ることも厳しいと思っています。インカレで日本一を経験した先輩方から学んで、私自身春高での悔しさを忘れず、気持ちを前面に出して頑張りたいです。

―中高一貫教育の福岡女学院で6年間を過ごした。高校では、セッター出身の大谷弘之監督(50)から薫陶を受けた。

先生からは「スパイカーがセッターに合わせている。それはコンビじゃないぞ」と、ずっと指摘されてきました。2年の春高予選で(福岡工大城東に)負けて、新チームになった頃でしょうか。コンビミスが出て、練習でスパイカーだけが延々と打ち込みをやらされることがありました。打ちやすいトスを私が上げられなかったのに、スパイカーのみんなが先生からいろいろと言われて…。「セッターがこんなトスしか上げられないんだから、スパイカーが合わせろ」みたいな感じでした。その間、私はずっと見ているだけ。先生は、きっと私に気付かせようとしていたのだと思います。スパイカーのミスは私の責任。全部背負う気持ちでトスを上げるんだと心に誓ったのを覚えています。

―新チームはレギュラーが総入れ替えとなった。その中でも3年生に交じってコートに立つ機会が多かった2年生ミドルブロッカーの郄木麻央(たかき・まお)がキャプテンに就いた。

私はセッターだったので、技術面でもチームを勝たせないといけないポジションなんですが、コートの中は3年生が多かったので、周りに助けてもらいました。まおは性格が優しくて責任感も強いので、一人でため込んでしまうところがあります。1年生もコートに多く入っているので、余計に頑張らなきゃと思っているはずです。でも、しんどさを顔に出さずに、チームのことを真っ先に考えて周りに声をかけたり、プレーで引っ張ろうとしたりしている姿が伝わります。

―後輩たちへ伝えたいことは？

インハイでは結果を残したけれど、春高ではバレーボールの怖さや奥深さを感じました。試合前の時点で「いける」と思っても、実際試合ではうまくいかないことの方が多いんです。ですから、どんな展開でも、どんな相手に対しても目の前の1点に対して、貪欲になってほしい。「これぐらいの点数でいい」という考えはダメです。春高で私たちが負けた悔しさは、後輩たちが絶対にリベンジしてくれると信じています。

福岡女学院伝統のセーラー服姿でポーズを取る萩原千尋(真ん中)

◆萩原千尋(はぎわら・ちひろ)2007年10月3日生まれ。宮崎市出身。12年ロンドン五輪銅メダリストの木村沙織さんに憧れ、同市の高岡小1年から1学年上の姉菜摘(なつみ)さんと一緒に宮崎県西都市の「都於郡(とのこおり)スポーツ少年団」でバレーボールを始める。小学生の頃はアタッカーで、姉を追って進学した中高一貫教育の福岡女学院でセッターへ転向。中学3年時の22年、全国中学校大会と福岡県選抜で出場した全国都道府県対抗中学大会でともに3位入賞。高校では1、3年時に全国高校総体(インターハイ)と全日本高校選手権(春高バレー)に出場。好きな選手は元日本代表セッターで16年リオデジャネイロ五輪に出場した宮下遥さん。甘い物に目がなく、特にバウムクーヘンが大好き。身長170センチ。