¡Öµ´¡¢ÎÏ¤ó¤À¤Ã¤¹¤Í¡×¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯ÀµÌÚÃÒÌé¡¢12µåÃÄ¶þ»Ø¤Î¥¿¥ì¥ó¥ÈÀª¤ÈÁè¤¦³°Ìî¤ÎÄê°ÌÃÖ¡¡¡Ö´ÆÆÄ¤ä¥³¡¼¥Á¤Ë¸«¤»¤Æ¤ä¤í¤¦¤È¡×¡¡
¡¡¢¡¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯½Õµ¨¥¥ã¥ó¥×¡Ê3Æü¡¢µÜºê¡Ë
¡¡¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¤ÎÀµÌÚÃÒÌé³°Ìî¼ê¡Ê26¡Ë¤¬¡¢12µåÃÄºÇ¶¯¤È¤â¸À¤¨¤ë¥¿¥ì¥ó¥ÈËÉÙ¤Ê³°Ìî¿Ø¤Ç¥ì¥®¥å¥é¡¼Ã¥¼è¤òÀÀ¤Ã¤¿¡£
¡¡3Æü¤Ïº£¥¥ã¥ó¥×½é¤á¤Æ°ì²Õ½ê¤Ç¤ÎÂÇ·âÎý½¬¤¬¹Ô¤ï¤ì¤¿¡£¾®µ×ÊÝÍµµª´ÆÆÄ¤ò»Ï¤áÌî¼ê¤Î1·³¼óÇ¾¿Ø¤âÀª¤¾¤í¤¤¡£Â¿¤¯¤Î»ëÀþ¤¬Ãí¤¬¤ì¤ëÃæ¡¢¼«¼ç¥È¥ì¤ÎÀ®²Ì¤ò¸«¤»¤è¤¦¤ÈÀµÌÚ¤Ï¤¤¤Ä¤â°Ê¾å¤ËÎÏ¤¬Æþ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¡ÖÃíÌÜ¤µ¤ì¤ë¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¡£´ÆÆÄ¤ä¥³¡¼¥Á¤Ë¸«¤»¤Æ¤ä¤í¤¦¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤ì¤Çº£Æü¤Ïµ´¡¢ÎÏ¤ó¤À¤Ã¤¹¤Í¡£¤«¤«¤Ã¤Á¤ã¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤¤¤¤¤È¤³¤í¸«¤»¤Æ¤ä¤í¤¦¤È»×¤Ã¤Æ¡¢ÎÏ¤ó¤¸¤ã¤¤¤Þ¤·¤¿¡£»×¤¦¤è¤¦¤Ê¥Ð¥Ã¥Æ¥£¥ó¥°¤¬¤Ç¤¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¤Í¡×
¡¡¥¯¡¼¥ë¤Ê°õ¾Ý¤ÎÀµÌÚ¤¬¥¢¥Ô¡¼¥ë¤òÁÀ¤Ã¤ÆÎÏ¤ßÅÝ¤·¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¦¡£¤¿¤À¡¢±Ô¤¤ÂÇµå¤äºô±Û¤¨¤âÊü¤Ã¤¿¡£¡ÖÂÇµåÂ®ÅÙ¤â¾å¤¬¤Ã¤¿¤È»×¤¦¤·¡¢Èôµ÷Î¥¤â¿¤Ó¤¿¡£¤â¤¦¤Á¤ç¤Ã¤È³Î¼ÂÀ¤òµÍ¤á¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤Ç¤¹¤Í¡×¡£ÆÃÂÇ¤Ç¤ÏÎÏ¤ß¤âÈ´¤±¡¢¤¤¤¤ÂÇµå¤âÈô¤ó¤Ç¤¤¤Ã¤¿¡£¡ÖÎý½¬¤Î´¶³Ð¤Ï¤¤¤¤¤Î¤Ç¡¢¤â¤¦¤Á¤ç¤Ã¤È´·¤ì¤Æ¤¯¤ì¤ÐÂç¾æÉ×¤«¤Ê¡×
¡¡ºòÇ¯¤Ï·ã¤·¤¤Áè¤¤¤ò¾¡¤ÁÈ´¤¡¢³«ËëÀï¤ò5ÈÖº¸Íã¤Ç·Þ¤¨¤¿¡£¤½¤Î¸å¤â5ÈÖ¤Ë¸ÇÄê¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢4·î18Æü¤ÎÀ¾ÉðÀï¡Ê¥Ù¥ë¡¼¥Ê¥É¡¼¥à¡Ë¤Çº¸¸ª¤ò°¡Ã¦±±¡£¥Ý¥¹¥È¥·¡¼¥º¥ó¤ÇÉüµ¢¤·¤¿¤¬¡¢¥·¡¼¥º¥ó¤ÎÂçÈ¾¤ò¥ê¥Ï¥Ó¥ê¤ËÈñ¤ä¤·¤¿¡£
¡¡¥ª¥Õ¤Ï¥Ñ¥ï¡¼¥¢¥Ã¥×¤ò¥¿¡¼¥Þ¤Ë·Ç¤²¤¿¡£¡ÖÂÎ¤Î¥Ñ¥ï¡¼¤ò¤Ä¤±¤ëÌÜÅª¤ò»ý¤Ã¤Æ¥ª¥Õ¤ò²á¤´¤·¤¿¡£¥¦¥¨¡¼¥È¥È¥ì¡¼¥Ë¥ó¥°¤ò¤·¤Ã¤«¤ê¤ä¤Ã¤Æ¡¢¥Ð¥Ã¥È¤ÎÎÏ¤ò¥Ü¡¼¥ë¤Ë¤¦¤Þ¤¯ÅÁ¤¨¤é¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¤ä¤Ã¤Æ¤¤¿¡×¡£ÂÎ½Å¤âÌÜÉ¸¤ËÀßÄê¤·¤¿94¥¥í¤Ç¥¥ã¥ó¥×¥¤¥ó¤·¤¿¡£¡ÖºòÇ¯¤Î¥·¡¼¥º¥ó¤¬½ª¤ï¤Ã¤¿¸å¤Ï87¥¥í¤°¤é¤¤¤Þ¤ÇÍî¤Á¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¡£¶ÚÆùÎÌ¤âÁý¤¨¤Æ¡¢ÂÎ¤âÂ¤âÆ°¤¤¤Æ¤¤¤ë¡×¤È°ì²ó¤êÂç¤¤¯¤Ê¤Ã¤Æµ¢¤Ã¤Æ¤¤¿¡£
¡¡¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¤Î³°Ìî¿Ø¤Ï¥ï¡¼¥ë¥É¡¦¥Ù¡¼¥¹¥Ü¡¼¥ë¡¦¥¯¥é¥·¥Ã¥¯¡ÊWBC¡Ë¤ÎÆüËÜÂåÉ½¡Ö»ø¥¸¥ã¥Ñ¥ó¡×¤ËÁª½Ð¤µ¤ì¤¿¶áÆ£·ò²ð¡¢¼þÅìÍ¤µþ¡¢ºòµ¨ºÇ¹â½ÐÎÝÎ¨¤Î¥¿¥¤¥È¥ë¤ò³ÍÆÀ¤·¤¿ÌøÄ®Ã£¡¢´°Á´Éü³è¤ò´ü¤¹ÌøÅÄÍª´ô¤Èµå³¦¤òÂåÉ½¤¹¤ëÁª¼ê¤¿¤Á¤¬¤·¤Î¤®¤òºï¤ë¡£¡Ö¥¿¥¤¥È¥ë¤ò¼è¤Ã¤¿¤ê¡¢ÆüËÜÂåÉ½¥ì¥Ù¥ë¤ÎÁª¼ê¤¿¤Á¤Ð¤«¤ê¡£¥ì¥Ù¥ë¤Ï¹â¤¤¤È»×¤¦¤±¤É¡¢¤½¤³¤Ë¾¡¤Ã¤Æ¤¤¤«¤Ê¤¤¤È»î¹ç¤Ë¤Ï½Ð¤é¤ì¤Ê¤¤¡£¤ä¤Ã¤Ñ¤êÆ¬¡Ê¥¹¥¿¥á¥ó¡Ë¤«¤é¤¤¤¤¿¤¤¡£¤¿¤À¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤À¤±¤Ç¤ÏÄÉ¤¤±Û¤»¤Ê¤¤¤È»×¤¦¤Î¤Ç¡¢µ»½Ñ¤â°Õ¼±¤âÊÑ¤¨¤ë¤È¤³¤í¤ÏÊÑ¤¨¤Æ¡¢¥¢¥Ô¡¼¥ë¤·¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¡×¡£¥×¥í5Ç¯ÌÜ¤ÎÄ©Àï¤¬»Ï¤Þ¤Ã¤¿¡£¡Ê¾®ÈªÂç¸ç¡Ë