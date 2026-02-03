「全く歯が立たなかった」ベッカム次男が恋人と相撲部屋を訪問！ 横綱との３ショットにファン注目「とてもとても可愛い」「日本来てるの？」
元イングランド代表デイビッド・ベッカムの次男で、モデルとして活動するロメオ・ベッカム氏がインスタグラムを更新。パートナーのキム・ターンブル氏とともに大相撲の立浪部屋を訪問したことを報告した。
ロメオは土俵の外で力士にぶつかる写真や、キムと横綱・豊昇龍との３ショットなどを公開。「全く歯が立たなかった。そして横綱の豊昇龍に会った」と綴っている。
これには「めちゃくちゃいい」「とてもとても可愛い」「日本来てるの？」「すごーい」といったコメントが寄せられた。
一方、立浪部屋もインスタグラムで「今日はRomeo Beckhamさんカップルが稽古見学に来て下さいました。お二人とも、気さくに力士たちともお話してくださいました。ありがとうございました」と豊昇龍と２人の写真とともにメッセージを投稿している。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【画像】ベッカム次男と恋人が横綱と３ショット！
ロメオは土俵の外で力士にぶつかる写真や、キムと横綱・豊昇龍との３ショットなどを公開。「全く歯が立たなかった。そして横綱の豊昇龍に会った」と綴っている。
これには「めちゃくちゃいい」「とてもとても可愛い」「日本来てるの？」「すごーい」といったコメントが寄せられた。
一方、立浪部屋もインスタグラムで「今日はRomeo Beckhamさんカップルが稽古見学に来て下さいました。お二人とも、気さくに力士たちともお話してくださいました。ありがとうございました」と豊昇龍と２人の写真とともにメッセージを投稿している。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【画像】ベッカム次男と恋人が横綱と３ショット！