元イングランド代表ベッカム（右）の次男であるロメオ氏（左）。（C）Getty Images

　元イングランド代表デイビッド・ベッカムの次男で、モデルとして活動するロメオ・ベッカム氏がインスタグラムを更新。パートナーのキム・ターンブル氏とともに大相撲の立浪部屋を訪問したことを報告した。

　ロメオは土俵の外で力士にぶつかる写真や、キムと横綱・豊昇龍との３ショットなどを公開。「全く歯が立たなかった。そして横綱の豊昇龍に会った」と綴っている。
 
　これには「めちゃくちゃいい」「とてもとても可愛い」「日本来てるの？」「すごーい」といったコメントが寄せられた。

　一方、立浪部屋もインスタグラムで「今日はRomeo Beckhamさんカップルが稽古見学に来て下さいました。お二人とも、気さくに力士たちともお話してくださいました。ありがとうございました」と豊昇龍と２人の写真とともにメッセージを投稿している。

構成●サッカーダイジェストWeb編集部

