西野カナ、“クリスマスライブ”映像集のジャケット公開 プレゼントのようなデザインに
西野カナが、本人の誕生日でもある3月18日に発売するライブBlu-ray＆DVD『Special Live "Christmas Magic"』の2種のジャケット写真を公開した。
【ライブ写真】12年ぶりのクリスマスライブ！いろんな衣装の西野カナ
同映像作品は、2025年12月17日、18日に神奈川・Kアリーナ横浜にて開催されたライブ『ソニーフィナンシャルグループ presents Kana Nishino Special Live "Christmas Magic"』の模様を映像化したもの。チケットは即日完売となり、クリスマスを西野らしく彩ったスペシャルなライブとなった。
完全生産限定盤のジャケットは、ブロンドヘアと赤のロングドレスが印象的なショットを使用した、ハートやリボンのモチーフがまるでクリスマスプレゼントのようなデザイン。また、通常盤初回仕様は、華やかな6体のライブ衣装がコラージュされたキュートなデザイン。ファーの帽子とジャケット＆厚底ブーツが印象的なオールホワイトコーディネートなど、一つ一つの衣装にこだわりが詰め込まれている。
また、本編の収録内容も公開された。「会いたくて 会いたくて」「トリセツ」「Best Friend」などのヒット曲から、「Last Christmas」 (Wham!) や 「愛のかたまり」 (DOMOTO) などカバー曲も含む、全22曲が収録された内容となっている。
■Blu-ray＆DVD『Special Live "Christmas Magic"』収録曲
M01. Christmas Love
M02. Merry Christmas
M03. Last Christmas / Wham! (cover)
M04. if
M05. アイラブユー
M06. With You
M07. 愛のかたまり / DOMOTO (cover)
M08. Secret -short-
M09. ONLY ONE -short-
M10. MAYBE -short-
M11. もっと… -short-
M12. 会いたくて 会いたくて
M13. Yours only, / m-flo (cover)
M14. EYES ON YOU
M15. Dear Santa
M16. YOKUBARI -short-
M17. Wannabe / Spice Girls (cover)
M18. マジカルスターシャインメイクアップ☆
M19. トリセツ
EN1. 真冬のオリオン／INFINITY 16 welcomez MINMI & 西野カナ (西野カナonly ver.)
EN2. 君のせい
EN3. Best Friend
