戦後最短、異例の真冬の選挙戦となった今回の衆院選。そこには冬ならではの闘いがありました。



真冬の選挙戦。各陣営に立ちはだかるのは大雪と寒さ。



それでも有権者に訴えを届けようと日々、奮闘している。



この日、道路脇で一斉に雪かきをしていたのは、陣営のスタッフたち。



選挙カーを停めるスペースを確保するためだ。

陣営スタッフ：

「もうちょっと頑張ろう、あと20分」





候補者の到着まであと20分。陣営スタッフ：「めちゃめちゃ暑い。これでいい」なんとか雪をどかし、演説は無事に行われた。一方、別の陣営も雪かきに追われていた。陣営スタッフ：「いつもあの辺なんですけど、雪でだめ。車が停められないんで」雪で選挙カーが停められず、ハンドマイクでの演説に切り替えることに。

陣営スタッフ：

「演説箇所も7割ぐらいかな、減らして。移動も安全優先でゆっくり行くってことなんで、経験したことのない選挙ですね」



ときには、除雪がされていない脇道も走る選挙カー。そのドライバーは…



選挙カーのドライバー：

「こんだけ雪あると、すごく気をつかいますよ。人が歩いていたら雪をかけていけないとか、対向車来たときには、すれ違いどうしようかとか。ハンドル取られてぶつかるわけにいかないし」



普段の選挙戦よりいっそう気を引き締めて、運転に臨んでいる。



日が暮れ、冷え込みが一層厳しくなったころ。個人演説会の会場の外で働くスタッフの寒さ対策は…

陣営スタッフ：

「これとこれと、さらにこの下にハイネック着てます」



陣営では、今回の選挙が決まったことを受け、スタッフ用のベンチコート40着を急きょ購入したという。



陣営スタッフ：

Q. 雪の中の選挙どうですか？

「大変だと思います。でも皆さんがんばってますので」



選挙カーの中にも寒さ対策。手を振るために窓を開けて走るため…



陣営スタッフ：

「寒さ対策で、ブランケットを腰から下に巻いてます。毎日寒いので、車の中でもブランケットは必需品です」

さまざまな種類のカイロも準備されていた。



候補者とともに、遊説や街頭に立つ運動員が身につけていたのは、温かそうな耳当て。



手袋は3枚重ねてつけていた。さらに…



陣営スタッフ：

「靴に入れるカイロ、実は(手袋の)中に入っていまして、遊説カーから手を振るとき手を外に出すので、すごく指先が冷えてくるので、小さなカイロを中に入れています。熱い思いで、寒さに負けずがんばっていきたいと思います」



そして、この雪と寒さで懸念されるのが、投票率の低下だ。少しでも気軽に投票所に足を運んでもらおうと…



竹背 達也 記者：

「輪島市の仮設住宅に停められたこちらのバスですが、中に入ってみますと期日前投票所になっています」

輪島市は今回、バスを活用した移動式の期日前投票所を設置。9か所の仮設住宅を回る。



住民は：

「便利です。すぐ近場で仮設住宅で投票できるから大変助かります。きょうは雪もあるもんで」



輪島市選挙管理委員会事務局・坂本 修 書記長：

「投票日当日、天候がどうなるかわかりませんので、できましたら早めに期日前投票ご利用いただくということもお願いしたいと思います」



投開票まであと5日。



それぞれ試行錯誤しながら、真冬の選挙に向き合っている。

