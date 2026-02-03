ÅÄÃæ¹¯É×»á

¼Ì¿¿³ÈÂç

¡¡ºî²È¤Ç¸µÄ¹Ìî¸©ÃÎ»ö¤ÎÅÄÃæ¹¯É×»á¤¬£³Æü¡¢£Ø¡Êµì¥Ä¥¤¥Ã¥¿¡¼¡Ë¤ò¹¹¿·¡£¹â»ÔÁáÉÄ¼óÁê¤Î­à±ß°Â¥Û¥¯¥Û¥¯­á±éÀâ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸ÀµÚ¤·¤¿¤ß¤º¤Û¶ä¹Ô¤ÎÊ¸½ñ¤ò¾Ò²ð¤·¤¿¡£

¡¡¹â»Ô»á¤Ï£±·î£³£±Æü¤Î±þ±ç±éÀâ¤Ç¡Öº£±ß°Â¤À¤«¤é°­¤¤¤Ã¤Æ¸À¤ï¤ì¤ë¤±¤ì¤É¤â¡¢Í¢½Ð»º¶È¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤ÏÂç¥Á¥ã¥ó¥¹¡£¿©¤ÙÊª¤òÇä¤ë¤Ë¤â¡¢¼«Æ°¼Ö»º¶È¤â¡¢¥¢¥á¥ê¥«¤Î´ØÀÇ¤¬¤¢¤Ã¤¿¤±¤ì¤É¤â¡¢±ß°Â¤¬¥Ð¥Ã¥Õ¥¡¡¼¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£¤â¤Î¤¹¤´¤¯¤³¤ì¤Ï½õ¤«¤ê¤Þ¤·¤¿¡£±ß°Â¤Ç¤â¤Ã¤È½õ¤«¤Ã¤Æ¤ë¤Î¤¬¡¢³°°ÙÆÃ²ñ¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Î¤¬¤¢¤ë¤ó¤Ç¤¹¤¬¡¢¤³¤ì¤Î±¿ÍÑ¡¢º£¥Û¥¯¥Û¥¯¾õÂÖ¤Ç¤¹¡×¤ÈÈ¯¸À¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡
¡¡³°°ÙÆÃ²ñ¤È¤Ï³°¹ñ°ÙÂØ»ñ¶âÆÃÊÌ²ñ·×¤ÎÎ¬¤Ç³°²ß·ú¤Æ¤Î»ñ»º¤Î¤³¤È¡£±ß°Â¤Ç¤½¤Î±¿ÍÑ±×¤¬³ÈÂç¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¤ï¤±¤À¡£¤³¤ÎÈ¯¸À¤ò¤á¤°¤ê¡¢¼óÁê¤¬±ß°Â¤ò´¿·Þ¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¼õ¤±¼è¤é¤ì¤Æ³¤³°¤Ç¤âÊóÆ»¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£

¡¡ÅÄÃæ»á¤Ï¡Ö´íµ¡´¶¤òÊú¤¤¤Æ¤¤¤ë¤Î¤ÏÆüËÜ·ÐºÑ¿·Ê¹¤À¤±¤¸¤ã¤Ê¤¤¡×¤È¡¢¤ß¤º¤Û¶ä¹Ô¤Î¥Þ¡¼¥±¥Ã¥È¡¦¥È¥Ô¥Ã¥¯¤ÎÊ¸½ñ¤ò¾Ò²ð¤·¤¿¡£Ê¸½ñ¤Ï£²ÆüÉÕ¤Ç¡Ö¹â»Ô±éÀâ¤ò¼õ¤±¤Æ¡Á´í¤¦¤¤¸½¾õÇ§¼±¡Á¡×¤È¤Î¥¿¥¤¥È¥ë¤À¤Ã¤¿¡£

¡¡¥Á¡¼¥Õ¥Þ¡¼¥±¥Ã¥È¡¦¥¨¥³¥Î¥ß¥¹¥È¤ÎÌ¾µÁ¤Ç½Ð¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢¡Öº£²ó¤Î¹â»ÔÈ¯¸À¤¬±ß°ÂÍÆÇ§¤À¤Ã¤¿¤«¤É¤¦¤«¤ÏËÜ¼ÁÅª¤ÊÏÃ¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£¤½¤ì¤è¤ê¤â¡Ø°ÙÂØ¤¬½¤Àµ¤µ¤ì¤ì¤Ð¡¢ÆüËÜ´ë¶È¤Î¹ÔÆ°ÊÑÍÆ¤¬´üÂÔ¤Ç¤­¤ë¡Ù¤È¤¤¤¦Á°»þÂåÅª¤Ê²ÁÃÍ´Ñ¤¬²¹Â¸¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë²ÄÇ½À­¤ÎÊý¤¬µ¤¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤·¡¢¤µ¤é¤Ë¸À¤¨¤Ð¡¢³°°ÙÆÃ²ñ¤¬²Ì¤¿¤·¤ÆÍ­»ö¤ÎºÝ¤Ë²¹Â¸¤µ¤ì¤Æ¤ª¤¯¤Ù¤­ÃÆÌô¤ÈÍý²ò¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¤É¤¦¤«¤âµ¤¤¬¤«¤ê¤Ç¤¢¤Ã¤¿¡×¤È¤Þ¤È¤á¤Æ¤¤¤ë¡£

¡¡¤³¤ÎÊ¸½ñ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤ÏÅÄÃæ»á¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢¤Û¤«¤Ë¤âÀ¯¼£²È¤ä·Ð±Ä¼Ô¤é¤¬¼è¤ê¾å¤²¤ÆÏÃÂê¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£