Ｆ１フェラーリのルイス・ハミルトンとキム・カーダシアンの熱愛が浮上し、衝撃が広がっている。

Ｆ１で史上最多タイとなる７度のチャンピオンに輝いたハミルトンは、最多記録を更新する８度目のタイトル獲得へ向けて今季開幕を前に英気を養っている。

そうした中、衝撃の情報が世界を震かんさせている。英紙「サン」がハミルトンとカーダシアンの熱愛を報道。「３日間で３度目の極秘デートを行うため、愛の都パリに飛んだ」などと極秘デートの詳細を伝えている。

「関係者によると、米国のリアリティー番組スターは、７度のＦ１世界チャンピオンとパリに行き、市内のお気に入りの５つ星ホテルに宿泊するため、１億ポンド（約２１３億円）のジェット機をチャーターした。２人はコッツウォルズにある高級カントリークラブエステル・マナーで土曜日に最初のデートをした後、日曜日をロンドン中心部で過ごし、その後にこの交際が発覚した」と指摘した。

そして「情報筋は２人についてこう語っている。『キムとルイスは仕事が忙しいので、できるだけ一緒に時間を過ごしたいと考えているんです。今のところ、彼らは離れられない関係で、キムの仕事の都合に合わせてデートの予定を調整している』」

ハミルトンは恋人にゾッコンの様子。「彼がキムと２時間半のドライブに出かける決断をしたことは、彼が彼女に好意を抱いているというたしかな証拠だ。ルイスには専属の運転手がいるが、彼は自分で運転することを好む。彼が助手席に乗っているキムと一緒に車の中で２時間以上過ごしたことは、多くのことを物語っている」と世界一のドライビングテクニックを持つハミルトンによる極上ランデブーの様子を伝えた。

交際にあたっては極秘を徹底しているようで「ローズウッドホテルに到着すると、ルイスとキムは地下駐車場を使ってホテル内に急いで入った。関係者によると、ローズウッドでは『ネットフリックスでくつろぐ』雰囲気で、彼らは最高に幸せそうだった。キムがイベントに出かけている間、ルイスはホテルに残って彼女が戻ってくるのを待っていた」

さらに、この交際の背景も同紙は指摘。「ルイスは、キムの元夫カニエ・ウエストとも親しく、２０１５年には夫婦で暮らしていた家でイースターを過ごした。２１年にキムとカニエが別れた後も、彼女はルイスと親しい関係を保ち、それ以来さまざまなファッションイベントで一緒にいる姿が目撃されている」とハミルトンがカーダシアンの元夫カニエとも親交が深い様子を報じた。

世界的ビッグカップルはゴールインとなるか注目が集まる。