【お天気どうなる】4日の｢立春｣ 3月上旬並みの気温に 投票日前後は雪の予報 特に8日は警報級の可能性
市川 栞 キャスター：
ここからは気象予報士の小野さんです。真冬の選挙戦、投票日のお天気、気になります。
小野 和久 気象予報士：
8日・日曜日は大雪の可能性が出てきました。この先のポイントです。
小野：
あす4日は立春、3月上旬並みの気温でしょう。投票日前後は雪の予報です。
4日の予想天気図です。
小野：
高気圧に覆われるため、石川県内は一見、晴れるように見えますが、低気圧から等圧線が膨らんでいる部分、この気圧の谷の影響で、湿った空気が入るため、雲が多めの空になるでしょう。
市川：
7日・土曜日から9日・月曜日は雪ですか？
小野：
特に投票日の8日・日曜日は、気象台から「大雪警報を発表する可能性がある」という情報が出ています。気温は6日・金曜日まで高く、10度以上です。
市川：
雪解けが進みそうですが、屋根からの落雪とか、十分に気を付けないといけませんね。
小野：
ただ、7日・土曜日からは気温が下がります。特に8日・日曜日は最高気温1度の予想です。
その8日の予想天気図をみますと…
小野：
強い冬型の気圧配置です。大雪の目安、寒気の色分けの一番濃い色が、石川県内をすっぽりと覆っています。8日の投票日は大雪の可能性もあります。最新の情報にご注意ください。