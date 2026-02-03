市川 栞 キャスター：

ここからは気象予報士の小野さんです。真冬の選挙戦、投票日のお天気、気になります。



小野 和久 気象予報士：

8日・日曜日は大雪の可能性が出てきました。この先のポイントです。

小野：

あす4日は立春、3月上旬並みの気温でしょう。投票日前後は雪の予報です。



4日の予想天気図です。

小野：

高気圧に覆われるため、石川県内は一見、晴れるように見えますが、低気圧から等圧線が膨らんでいる部分、この気圧の谷の影響で、湿った空気が入るため、雲が多めの空になるでしょう。





気象台の週間予報です。

市川：

7日・土曜日から9日・月曜日は雪ですか？



小野：

特に投票日の8日・日曜日は、気象台から「大雪警報を発表する可能性がある」という情報が出ています。気温は6日・金曜日まで高く、10度以上です。



市川：

雪解けが進みそうですが、屋根からの落雪とか、十分に気を付けないといけませんね。



小野：

ただ、7日・土曜日からは気温が下がります。特に8日・日曜日は最高気温1度の予想です。



その8日の予想天気図をみますと…

小野：

強い冬型の気圧配置です。大雪の目安、寒気の色分けの一番濃い色が、石川県内をすっぽりと覆っています。8日の投票日は大雪の可能性もあります。最新の情報にご注意ください。

