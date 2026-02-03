ÊÒ²¬¿Îº¸±ÒÌç¡¡²ÎÉñ´ìºÂ¡ÖÀáÊ¬º×¡×Æ¦¤Þ¤¤Ç¡ÖÀ¤³¦Ê¿ÏÂ¡×¤ò´ê¤¦ ¡¡
¡¡²ÎÉñ´ìÇÐÍ¥¤ÎÊÒ²¬¿Îº¸±ÒÌç¤é¤¬£³Æü¡¢Åìµþ¡¦²ÎÉñ´ìºÂ¤Ç¾å±éÃæ¤Î¡Ö±î¼ãº×Æó·îÂç²ÎÉñ´ì¡×Ãë¤ÎÉô¡ÖÌï±É¼ÇµïÆø¡Ê¤¤¤ä¤µ¤«¤¨¤·¤Ð¤¤¤Î¤Ë¤®¤ï¤¤¡Ë¡×½ª±é¸å¤Ë¡¢¡ÖÀáÊ¬º×¡Ê¤»¤Ä¤Ö¤ó¤µ¤¤¡Ë¡×¤ÎÆ¦¤Þ¤¤ò¹Ô¤Ã¤¿¡£
¡¡¡ÖÌï±É¼ÇµïÆø¡×¤¬½ª±é¤·¡¢ºÆ¤ÓËë¤¬³«¤¯¤È¡¢¹ÈÇòËë¤ÎÄ¥¤é¤ì¤¿ÉñÂæ¤Ë¡¢¡Ö±î¼ãº×Æó·îÂç²ÎÉñ´ì¡×½Ð±éÇÐÍ¥¤¬Àª¤¾¤í¤¤¡£¿Îº¸±ÒÌç¤¬¡Ö¤³¤ì¤è¤ê¹±Îã¤ÎÀáÊ¬ÄÉÑµ¼°¡Ê¤»¤Ä¤Ö¤ó¤Ä¤¤¤Ê¤·¤¡Ë¤ò¼¹¤ê¹Ô¤¤¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£Ê¡¤ÏÆâ¡ª¡×¤ÈÀ¼¤ò³Ý¤±¤¿¤³¤È¤ò¹ç¿Þ¤Ë¡¢½Ð±é¼Ô¤¬¾£¤ò¼ê¤ËÆ¦Æþ¤ê¤ÎÂÞ¤ò¤Þ¤¯¤È¡¢µÒÀÊ¤Ï¤è¤ê°ìÁØ¤ÎÇ®µ¤¤ËÊñ¤Þ¤ì¤¿¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë¡¢ÉñÂæ¤ËÅÐ¾ì¤·¤¿µ´¤Ë¸þ¤«¤Ã¤ÆÆ¦¤òÅê¤²¤ë½Ð±é¼Ô¤Î»Ñ¤Ë¡¢¤ªµÒÍÍ¤Î¾Ð¤¤À¼¤¬µ¯¤³¤ë¾ìÌÌ¤â¡£ÍÑ°Õ¤µ¤ì¤¿Æ¦¤ò¤Þ¤½ª¤ï¤ë¤È¡¢·à¾ìÆâ¤¬´¿À¼¤È¾Ð´é¤ËÊñ¤Þ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£ºÇ¸å¤Ë¿Îº¸±ÒÌç¤¬¡ÖÀ¤³¦Ê¿ÏÂ¤ò´ê¤¤¤Þ¤·¤Æ¡¢³§¤µ¤Þ¤È¤´°ì½ï¤Ë¼ê¤òÄù¤á¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤ÈÈ¯À¼¡£´ÑµÒ¤È¶¦¤Ë¼ê¤òÄù¤á¡¢À¤³¦Ê¿ÏÂ¤È¤È¤â¤Ë°ìÇ¯¤ÎÌµÉÂÂ©ºÒ¤ò´ê¤¤¤ò¹þ¤á¤¿¡£
¡¡¢¡Æ¦¤Þ¤¤Ë»²²Ã¤·¤¿²ÎÉñ´ìÇÐÍ¥¡ÊÁíÀª£³£¸¿Í¡Ë¡¡ÊÒ²¬¿Îº¸±ÒÌç¡¢ÃæÂ¼Ëô¸ÞÏº¡¢ÃæÂ¼Ê¡½õ¡¢ÃæÂ¼òî¼£Ïº¡¢ÃæÂ¼Àð¿ý¡¢ÃæÂ¼¼Ç´å¡¢ÊÒ²¬¹§ÂÀÏº¡¢Èø¾å¾¾ÎÐ¡¢£¸ÂåÌÜÈø¾åµÆ¸ÞÏº¡¢ÃæÂ¼´ª¶åÏº¡¢ÃæÂ¼¼·Ç·½õ¡¢ÃæÂ¼»þÂ¢¡¢ÃæÂ¼²Î¾º¡¢ÃæÂ¼èßÂÀÏº¡¢ºäÅìÌ¦Ç·½õ¡¢ºäÅì¿·¸ç¡¢ÃæÂ¼¼ïÇ·½õ¡¢ÃæÂ¼È»¿Í¡¢ÃæÂ¼¶¶Ç·½õ¡¢»ÔÀîÃËÆÒ¡¢ÃæÂ¼¸×Ç·²ð¡¢ÃæÂ¼è±¶Ì¡¢ÃæÂ¼¶ÌÂÀÏº¡¢ÃæÂ¼²ÎÇ·½õ¡¢ÃæÂ¼´ªÂÀÏº¡¢ÃæÂ¼¼ïÂÀÏº¡¢ÃæÂ¼½¨Çµ²ð¡¢ÃæÂ¼¾¾¹¾¡¢ºäÅìµµÂ¢¡¢ÃæÂ¼µµÄá¡¢¾åÂ¼µÈÌï¡¢ÍòµÌ»°Ïº¡¢ÊÒ²¬¾¾Ç·½õ¡¢ÃæÂ¼²Î½÷Ç·¾ç¡¢ÃæÂ¼¼÷¼£Ïº¡¢ÃæÂ¼µÈÇ·¾ç¡¢ÃæÂ¼Çß²Ö¡¢ÃæÂ¼¼Ç¤Î¤Ö