¡Úºå¿À¡Ûº´Æ£µ±ÌÀàÆ©ÌÀ¥Ð¥Ã¥Èá¤Ë¡ÖÌÌÇò¤¤¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¡×¡¡»å°æ²ÅÃË£Ó£Á¤Ï¿Ê²½¤ËÂÀ¸ÝÈ½
¡¡ºå¿À¡¦º´Æ£µ±ÌÀÆâÌî¼ê¡Ê£²£¶¡Ë¤¬£³Æü¤Ë²Æìµ¹ÌîºÂ¥¥ã¥ó¥×¤Ç»å°æ²ÅÃË¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥¢¥ó¥Ð¥µ¥À¡¼¡Ê£´£´¡Ë¤«¤éàÈëÌ©Ê¼´ïá¤È¤È¤â¤ËÄ¾ÀÜ»ØÆ³¤ò¼õ¤±¤¿¡£
¡¡£²Ç¯Ï¢Â³¤Ç¤Î½Õµ¨¥¥ã¥ó¥×»ØÆ³¤È¤Ê¤Ã¤¿»å°æ£Ó£Á¤Ï¡¢¥Ô¥ó¥¯¿§¤Î¿å¤¬Æþ¤Ã¤¿Æ©ÌÀ¤Ê¥Ð¥Ã¥È¤ò¼ê¤Ë¥°¥é¥¦¥ó¥É¤Ë¸½¤ì¤¿¡£¼ÂºÝ¤Ë¼ê¤Ë¼è¤Ã¤¿º´Æ£¤Ï¡Ö¤¤¤í¤ó¤ÊÏÃ¤ò¤·¤Ê¤¬¤é¤Ç¤¤¿¤ó¤Ç¤è¤«¤Ã¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£½é¤á¤Æ¿¨¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¡Ê¿å¥Ð¥Ã¥È¤Ï¡ËÌÌÇò¤¤¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¡×¤È¥Ë¥Ã¥³¥ê¡£
¡¡¶áÂçÌîµåÉô¤ÎÀèÇÚ¤Ç¤â¤¢¤ë»å°æ£Ó£Á¤È¤Î¸òÎ®¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤â¡Ö¤á¤Á¤ã¤¯¤Á¤ã¥¢¥É¥Ð¥¤¥¹¤ò¤â¤é¤¦¤ï¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤¬¡¢¥Ý¥ó¥Ý¥ó¤È¤â¤é¤Ã¤¿¤Ò¤È¸À¤ÇÎÉ¤¯¤Ê¤ë¤¤Ã¤«¤±¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤Ç¡¢¤¢¤ê¤¬¤¿¤¤¤Ç¤¹¡×¤È´¶¼Õ¤·¤¿¡£
¡¡¿·Ê¼´ï¤ò»ÈÍÑ¤·¤Ê¤¬¤é»ØÆ³¤ò¹Ô¤Ã¤¿àÄ¶¿Íá¤Ï¡Ö¥Ð¥Ã¥È¼«ÂÎ¤Î¥¨¥Í¥ë¥®¡¼¤ò¥Ü¡¼¥ë¤ËÅÁ¤¨¤ë»È¤¤Êý¤ËÌòÎ©¤Ä¤è¤¦¤Ë¡×¤È¸ú²Ì¤òÀâÌÀ¤·¡ÖµåÃÄ¤Ë¤âÃÖ¤¤¤È¤¯¤ó¤Ç¤Í¡×¤Èº£¸å¤â·ÑÂ³Åª¤Ê³èÍÑ¤Ë´üÂÔ¤ò´ó¤»¤¿¡£
¡¡ºòµ¨¤Ï¹Ã»Ò±à¤òËÜµòÃÏ¤È¤·¤Ê¤¬¤é¤â£´£°ËÜ¤ò¥Þ¡¼¥¯¤·¤¿¸×¤Î¼çË¤¡£»å°æ»á¤Ï¡Ö¾ï¤Ë¿Ê²½¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤ë¤ó¤Ç¡¢Èà¤Ï¡££´£°È¯°Ê¾å¤Ï´üÂÔ¤Ç¤¤ë¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤Ê¤È¡×¤ÈÂÀ¸ÝÈ½¤ò²¡¤·¤¿¡£
¡¡½é½Ð¾ì¤¬¥ï¡¼¥ë¥É¡¦¥Ù¡¼¥¹¥Ü¡¼¥ë¡¦¥¯¥é¥·¥Ã¥¯¡Ê£×£Â£Ã¡Ë¤Ë¸þ¤±¤Æ¤â¡ÖÈà¤Ï¥¿¥¤¥¬¡¼¥¹¤Ã¤Æ¤¤¤¦¥Á¡¼¥à¤Ç¥×¥ì¥Ã¥·¥ã¡¼¤«¤«¤ëÃæ¤Ç¤ä¤Ã¤Æ¤ë¤ó¤ÇÂç¾æÉ×¤À¤È»×¤¦¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡£¤½¤ì¤ò¤Í¥×¥ì¥Ã¥·¥ã¡¼¤ò³Ú¤·¤ß¤¸¤ã¤Ê¤¤¤±¤É¡¢ÎÏ¤ËÊÑ¤¨¤Æ´èÄ¥¤Ã¤Æ¤Û¤·¤¤¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¥¨¡¼¥ë¤òÁ÷¤Ã¤¿¡£
¡¡ºòµ¨ÂÇ·â£²´§¤Ëµ±¤¤¤¿¸×¤ÎÇØÈÖ¹æ£¸¤¬¡¢ÀèÇÚ¤Î´üÂÔ¤â¶»¤ËÂçÉñÂæ¤Ç¤âÂ¸ºß´¶¤ò¸«¤»¤Ä¤±¤ë¡£