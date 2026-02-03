2月2日、元「BE:FIRST」のメンバーで、現在は俳優や実業家としても活動の幅を広げている三山凌輝（26）が自身のインスタグラムを更新。ソロアーティスト「RYOKI MIYAMA」としてデビューすることを発表した。

三山といえば、昨年8月に女優・趣里（35）との結婚を発表し、翌9月には第1子の誕生を報告。私生活で大きな節目を迎えた直後、“夫婦共同”のインスタグラムアカウントを開設していた。

「三山さんは昨年9月、“もんくん”という愛犬のゴールデン・レトリバーとともに『月刊わんこ』の表紙を飾った画像を自身のインスタグラムに投稿。同日、愛犬に加え、保護犬の“ベネちゃん”を迎え入れたことを明かし、2匹の犬の専用アカウントを新たに開設しました。

そのアカウントのプロフィール欄には《papa》《mama》の名義で夫婦のアカウントが記されていました。開設当初は頻繁に投稿されていたものの、次第に投稿は減少し、昨年末の投稿を最後に更新は止まっています」（芸能ライター）

その後、11月には所属していた「BE:FIRST」からの脱退を発表。グループ活動に区切りをつけた一方で、自身が代表を務める会社を設立するなど、事業面でも新たな動きを見せた。

12月13日には、東京・吉祥寺に三山の地元である名古屋名物“あんかけパスタ”の専門店「親父のあんかけパスタ」をオープン。店の公式インスタグラムには、黒縁メガネにあご髭姿でパスタを味わう三山の姿が投稿され、ファンの間で大きな話題となった。

また、昨年11月におこなったインスタライブでは「ソロアーティストとして、来年の年始から本格的に活動させていただきます」と宣言。続けて「歌もダンスもやっていきます。ラップもします」と意欲を語っており、今回の発表はその言葉を実現させた形だ。

「今回の投稿では《Artist『RYOKI MIYAMA』 1st Digital single coming soon…》と綴られており、近日中にデジタルシングルを配信予定であることが明らかにされました。さらに、3月に開催される大型ライブイベント『AGESTOCK2026 in国立代々木競技場 第一体育館』への出演も発表されています」（前出・芸能ライター）

この発表を受け、ファンからは《待ってました！ソロデビューおめでとうございます》《RYOKIくんの歌も声も好きだから新曲楽しみです》などと歓喜の声があがっている。しかしその一方で、ネット上には懐疑的な意見も少なくない。

《手当たり次第ですね。まずは、何かひとつを一生懸命にやった方がいいと思いますけどね》

《短期間に色々やり過ぎてる感。新しいことを始める前に、慌てず慎重に判断した方がいいのでは》

《趣里さんや趣里さんのご両親やファンの人たちに認めてもらうために焦っているように見えてしまいます》

次々と新たな挑戦を打ち出す三山。多方面にわたる活動は追い風となるのか、それとも逆風となるのか――。