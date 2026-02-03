アジア株 軒並み上昇、豪州株は反発 アジア株 軒並み上昇、豪州株は反発

東京時間17:37現在

香港ハンセン指数 26834.77（+59.20 +0.22%）

中国上海総合指数 4067.74（+51.99 +1.29%）

台湾加権指数 32195.36（+571.33 +1.81%）

韓国総合株価指数 5288.08（+338.41 +6.84%）

豪ＡＳＸ２００指数 8857.05（+78.45 +0.89%）

インドＳＥＮＳＥＸ３０種 83951.94（+2285.48 +2.80%）



３日のアジア株は軒並み上昇。前日の米国株の反発や金など商品市場が落ち着きを取り戻しつつあることが、アジア株の買いにつながった。ＮＹ金は前週末から昨日にかけて大きく値を崩してきたものの、今日は時間外取引で大きく上昇している。豪州株は反発。ハイテク株、素材株などを中心に上昇した。豪中銀（ＲＢＡ）の利上げを受けて上げ幅を大きく削る場面も見られた。台湾株は反発。フィラデルフィア半導体株指数（ＳＯＸ指数）の上昇などを受けて、半導体関連株を中心に買いが広がった。



上海総合指数は反発。酒造会社の貴州茅臺酒、金属採掘会社の紫金鉱業集団（ズージン・マイニング・グループ）、建設機械メーカーの三一重工、油圧機器メーカーの江蘇恒立液圧、化学品メーカーの万華化学集団、半導体製造装置の中微半導体設備（上海）、太陽光エネルギー関連メーカーの隆基緑能科技が買われた。



香港ハンセン指数は小反発。医薬品メーカーの石薬集団、教育サービスのニュー・オリエンタル・エデュケーション＆テクノロジー・グループ、スポーツ用品メーカーの李寧（リー・ニン）が買われる一方で、インターネット・メディアサービスの快手科技（クアイショウ・テクノロジー ）、インターネット検索サイトの百度（バイドゥ）、インターネット関連サービスの騰訊控股（テンセント・ホールディングス）が売られた。



豪ＡＳＸ２００指数は反発。ソフトウェア会社のテクノロジー・ワン、ソフトウエア会社のワイズテック・グローバル、資源・鉱山会社のＢＨＰグループ、探鉱会社のライナス・レア・アース、ピザチェーンの運営会社のドミノ・ピザ・エンタープライゼス、旅行代理店のフライト・センター・トラベル・グループが買われた。

