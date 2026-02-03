ユーロ圏　１０年債利回り格差　仏５７ｂｐと縮小傾向、仏債に市場の選好みられる
ユーロ圏の10年債利回り（日本時間18:10時点）（%）
ドイツ　　　　2.877
フランス　　　3.443（+57）
イタリア　　　3.482（+61）
スペイン　　　3.235（+36）
オランダ　　　2.947（+7）
ギリシャ　　　3.478（+60）
ポルトガル　　　3.222（+35）
ベルギー　　　3.385（+51）
オーストリア　3.167（+29）
アイルランド　3.133（+26）
フィンランド　3.128（+25）
（注）カッコ内数値はドイツ国債との利回り格差、単位：ベーシスポイント（BP）