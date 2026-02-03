ユーロ圏 １０年債利回り格差 仏５７ｂｐと縮小傾向、仏債に市場の選好みられる
ユーロ圏 １０年債利回り格差 仏５７ｂｐと縮小傾向、仏債に市場の選好みられる
ユーロ圏の10年債利回り（日本時間18:10時点）（%）
ドイツ 2.877
フランス 3.443（+57）
イタリア 3.482（+61）
スペイン 3.235（+36）
オランダ 2.947（+7）
ギリシャ 3.478（+60）
ポルトガル 3.222（+35）
ベルギー 3.385（+51）
オーストリア 3.167（+29）
アイルランド 3.133（+26）
フィンランド 3.128（+25）
（注）カッコ内数値はドイツ国債との利回り格差、単位：ベーシスポイント（BP）
ユーロ圏の10年債利回り（日本時間18:10時点）（%）
ドイツ 2.877
フランス 3.443（+57）
イタリア 3.482（+61）
スペイン 3.235（+36）
オランダ 2.947（+7）
ギリシャ 3.478（+60）
ポルトガル 3.222（+35）
ベルギー 3.385（+51）
オーストリア 3.167（+29）
アイルランド 3.133（+26）
フィンランド 3.128（+25）
（注）カッコ内数値はドイツ国債との利回り格差、単位：ベーシスポイント（BP）