2月8日に投開票される衆議院選挙。この選挙に投票に行ってもらおうと、いま全国的に広がりを見せているのが「センキョ割」というユニークな取り組みです。高知でも徐々にこの活動が広がり始めています。



■井上アナウンサー

「こちらのお店では、選挙に行くとドリンク1杯サービスのセンキョ割」



「センキョ割」とは、投票を済ませた人を対象に、この活動に賛同する飲食店などが、割引や特典を提供するというもの。





投票後に会場で交付される「投票済証明書」や、投票所の看板と一緒に撮影した写真をお店で提示すると、期間限定でサービスが受けられます。例えば、高知市のはりまや橋商店街にあるカフェ「しましまラボ」では、ドリンク全品100円引き。すでにセンキョ割のサービスはスタートしていて、2月15日まで実施します。また、越知町の仁淀川カヌーでは、2月8日から22日までの間、カヌーやクリアカヤック、SUPを500円引きにします。一般社団法人選挙割協会が運営する「センキョ割」は「選挙に行く文化をつくろう」と 2012年にスタートしました。公職選挙法を遵守した取り組みで、2025年7月の参院選では全国で約2600店が協力しました。全国の「センキョ割」は主に学生ボランティアが活動を支えていますが、高知県では、高知市に住む子育て中の竹内満梨奈さん（28）がボランティアで取り組んでいます。現在、育休中の竹内さんはインスタグラムや電話をかけて、協力店舗を増やしてきました。今回の衆院選では、1月30日時点で県内20店舗が協力しています。竹内さんが活動をはじめたきっかけは、選挙のたびに問題となる投票率の低下でした。例えば、衆議院選挙。県内の投票率は2005年以降で見ると2009年の67.64％をピークに50％台で推移していて、2024年の前回は51.97％と、有権者の約半数が投票に行っていない現状があります。そんな中、街全体を選挙で盛り上げる方法はないかと竹内さんはずっと考えていたそうです。■竹内満梨奈さん「私にできることは何かなと思って。その時にセンキョ割に出会って、子育てしながらというこなんで、まあ呼びかけるだけだったらできるかなっていうのでやってます」さらに2025年3月に誕生した長男・一稀君の存在も竹内さんの原動力です。■竹内満梨奈さん「結婚して子ども生まれたら、子どもの未来とか考えたりすることが多くなって、よりリアルに（政治について）考えるようになりました」今回センキョ割の活動に賛同している店のひとつ、高知市の大橋通り商店街の「高知のもんしかださん」です。こちらの「センキョ割」は、ドリンク1杯サービスです。このお店では、この取り組みを2月8日まで、行っています。※クラフトビール・ワイン（ボトル）日本酒（瓶）は除く※黒潮町産グリーンレモンのサワー 800円■高知のもんしかださん オーナー・黒岩 洋一さん「特定の考えを押し付けるとかではなくて、まずは投票に行くっていう行動を応援したいなと思って、今回センキョ割に参加しました」県内でも徐々にではありますが、「センキョ割」の取り組みに賛同する店舗が増えています。■竹内満梨奈さん「政治って難しくて、政治家の人だけがやるのもみたいに考えている人って結構多いかなって思うが、政治ってイコール生活みたいな、私たちの生活そのものだと思っている。未来とか生活とかそういうことを、一人一人が考えてくれたら、よくなるんじゃないかなって、ちょっと偉そうなこといいますけど、思ってます」「投票に行くきっかけにしてほしい」という願いから生まれた「センキョ割」。衆議院選挙の投開票は、2月8日です。