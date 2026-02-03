日テレNEWS NNN

■全国の4日（水・立春）の天気
西・東日本は、高気圧に覆われるでしょう。上空に多少雲の広がる所はありますが、各地とも日差しが届きそうです。

北日本では、太平洋側を中心に晴れ間が出ますが、日本海側は雲が多く、秋田県・山形県付近では、雨や雪が降るでしょう。

朝は西日本や東日本で平年を下回る冷え込みの所が多くなりそうです。北海道や東北北部の冷え込みは緩むでしょう。日中は、南から暖かい空気が流れ込むため全国的に3日より気温が上がり、広く3月並みの暖かさとなりそうです。札幌は5℃、青森では7℃まで上がる見込みです。雪が緩むため、屋根からの落雪や路面状態の悪化にご注意下さい。

【予想最低気温（前日差）】

札幌　　　-3℃（＋6　3月中旬）
青森　　　0℃（＋4　3月下旬）
仙台　　　-1℃（＋1　2月中旬）
新潟　　　1℃（±0　3月上旬）
東京都心　1℃（-1　真冬）
名古屋　　-1℃（-1　真冬）
大阪　　　2℃（-1　真冬）
広島　　　1℃（＋1　真冬）
高知　　　2℃（±0　真冬）
福岡　　　3℃（＋1　真冬）
鹿児島　　2℃（±0　真冬）
那覇　　　14℃（±0　真冬）

【予想最高気温（前日差）】
札幌　　　5℃（＋6　3月中旬）
青森　　　7℃（＋6　3月中旬）
仙台　　　11℃（＋5　3月下旬）
新潟　　　9℃（＋4　3月上旬）
東京都心　12℃（＋1　2月下旬）
名古屋　　11℃（＋2　2月中旬）
大阪　　　11℃（＋2　2月中旬）
広島　　　13℃（＋3　3月上旬）
高知　　　15℃（＋4　3月上旬）
福岡　　　13℃（＋3　2月下旬）
鹿児島　　15℃（＋2　2月中旬）
那覇　　　20℃（＋2　2月中旬）

■全国の週間予報
5日は、全国的に気温が上がりますが、北日本は低気圧が近づくため、北海道で雪、東北北部は雨や雪が降るでしょう。

6日は、日本海側で広く雪や雨となり、北日本を中心に風も強まって荒れた天気になりそうです。北海道では非常に強い風が吹いて、猛ふぶきとなる所もあるでしょう。

7日以降は、再び強い寒気が流れ込み、日本海側では広い範囲で雪となりそうです。九州南部や四国でも雪の降る所があるでしょう。週末は、全国的に真冬の寒さに戻りそうです。