「ルフィ」などと名乗る指示役による連続強盗事件で、強盗致死などの罪に問われている犯罪組織の幹部だった男の被告人質問が行われ、男は強盗事件で亡くなった女性に、「怖い思いをさせ、悔しい思いもさせてしまった。申し訳ない」と謝罪しました。

犯罪組織の幹部・藤田聖也被告（41）は、2022年から相次いだ「ルフィ」などと名乗る指示役による強盗事件や、特殊詐欺事件に関わったとして、強盗致死や窃盗などの罪に問われています。

藤田被告は初公判で、一部の強盗事件について「実行役に凶器を使うよう指示をしていない」と起訴内容の一部を否認しています。

きょうの被告人質問で藤田被告は、弁護側から一連の強盗事件について問われると、「後悔と反省、無念さしかない。逃げられない環境で自分を守るためだった」と話しました。

また、東京・狛江市で起きた強盗致死事件の被害者の女性（当時90）に対し、「怖い思いをさせ、悔しい思いもさせてしまった。申し訳ない」と謝罪しました。

一方、実行役が女性に暴行を加えたことについては、「現場で何が起きているか、把握できなかった」と関与を否定しました。

判決は16日に言い渡される予定です。