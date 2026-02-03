「第５３回佐賀記念・Ｊｐｎ３」が１２日、佐賀競馬場で行われる。このＰＲのため佐賀県競馬組合経営企画課広報販促係の指宿毬亜主事が３日、同競馬場の魅力を発信するアイドルグループ『ＵＭＡＴＥＮＡ』のメンバー６人のうち、３人を伴い東京都江東区のデイリースポーツを訪れた。

昨年はＪＲＡ勢で最も評価が低かったメイショウフンジン（７番人気）がまんまと逃げ切り、２着は高知所属のシンメデージー。紛れが生じやすい小回りが舞台で、今年も一筋縄では収まらない可能性は十分にある。

ＵＭＡＴＥＮＡの３人はこの日、担当枠色のコスチュームで登場。まだ出走馬は確定していないが、注目馬を挙げた。有村のあさんは昨年１１月の園田金盃を快勝したオディロン、大原萌さんは２４年のサマーチャンピオンを制するなど当地５戦３勝のアラジンバローズとともに兵庫勢を猛プッシュ。青木ひまわりさんはＪＲＡのカズタンジャーで「鞍上が佐賀出身の川田騎手。安定感もありますから」とうなずいた。

８日には小倉競馬場でイベントを行うなど精力的に活動中のＵＭＡＴＥＮＡは佐賀記念当日、新加入のメンバーをお披露目予定。現在は、ライブ用の新たなフォーメーションを練習中だという。「いろいろな場所でコラボイベントをしたい！」とサブリーダーの大原さんは瞳を輝かせる。指宿主事は「レースは１９時３０分発走予定で、仕事帰りでもゆっくりと楽しめると思います」とライブ観戦をオススメしていた。