大阪に「顔認証改札機」“新タイプ”が登場 標準型改札機にカメラ2台設置、実証実験のモニター募集
JR西日本は3日、新タイプの「顔認証改札機」大阪駅と新大阪駅に導入すると発表した。モニターを募集し、実証実験を始める。
【写真】標準型改札機×カメラ2台 新タイプの「顔認証改札機」
同社は、大阪駅（うめきたエリア）を「JR西日本技術ビジョン」の具体化に挑戦する未来駅と位置づけ、イノベーションの実験場『JR WEST LABO』の中心として、新たな体験を提供してきた。
顔をキーとする「チケットレス認証手法」については、2023年3月より、うめきたエリア（うめきた地下口・新大阪東口）における顔認証改札の実証運用を行ってきた。うめきた地下口設置の顔認証改札機は、万博を見据え、近未来を感じさせる革新的なデザインとし、ゲートを設けず、同時入出場が可能なウォークスルー型改札機にチャレンジしている。
新タイプの「顔認証改札機」は、JR西日本テクシアと設計・開発を進めてきた。標準型改札機（IC専用タイプ）に顔認証機能を増設することで、将来的な他駅への展開性を考慮する。また、進行方向縦列にカメラを2台配置することで、認証精度の向上を図る。
大阪駅は、うめきた地下口改札に加え、連絡橋口改札に新設。これまでの顔認証改札機（うめきた地下口改札と新大阪東改札）は撤去する。
「この度の新たな顔認証改札機は、一般的な改札機で顔認証による通過を実現することが可能になり、改札機の台数を減らすことなく、IC・顔認証の両サービスを普段お使いの改札機でご利用いただける点が大きな特徴となります。今後については、今回のご利用状況を踏まえて、他の改札口や駅への展開を検討するとともに、さらなる生体認証によるシームレスな移動にチャレンジしてまいります」とする。
