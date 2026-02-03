ＢｏＡや東方神起、少女時代などを生み出した韓国芸能プロダクション・ＳＭエンターテインメントの創設者で、現在はＡ２０エンターテインメントでキープロデューサーとビジョナリーリーダーを務めるイ・スマン氏が、韓国で新人ボーイズグループのデビューを準備中だと３日、現地メディアのＣＢＳノーカットニュースなどが報じた。

記事によると、Ａ２０関係者が「（イ・スマン氏の）韓国内競業禁止期間が、２月末で終了するのは事実だ」と明かしたという。

これに先立ち２０２３年２月、ＳＭの経営権を巡りＢＴＳらを擁する芸能プロダクション・ＨＹＢＥと韓国ネットサービス会社・カカオが紛争を繰り広げ、イ氏は自身の持分１４．８％をＨＹＢＥに譲渡。この時、イ氏とＨＹＢＥが交わした契約に「今後３年間、（イ氏は）海外でのみプロデュース業を行うことができる」とあったとされていた。

同メディアは、多くのアイドルグループを世に送り出し成功を収めて来た韓国歌謡界の“ミダスの手”と称されるイ・スマン氏が、再び韓国の地でどんなボーイズグループを披露するのか、関心が高まっていると伝えた。