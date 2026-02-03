【ガラスの仮面 ５０周年記念展】 開催期間：1月31日～2月15日 会場：有楽町マルイ 8F イベントスペース 入場料：2,200円（入場特典付）

【拡大画像へ】

白泉社は、原画展「ガラスの仮面 ５０周年記念展」を1月31日から2月15日の期間、有楽町マルイ 8F イベントスペースにて開催している。入場料は2,200円（入場特典付）。

本原画展は、「ガラスの仮面」が少女まんが雑誌「花とゆめ」で連載50周年を迎えたことを記念したもの。作者である美内すずえ氏が描き出した初期から最新章までの原画を一堂に展示する。

入場特典として、入場1回につき1人に1枚、原画展オリジナルブックマーク（全5種）がランダムにプレゼントされるほか、「B4キャラファイングラフ」やアクリルスタンドなどのグッズ販売も実施。

さらに、期間中、イベントスペースにてエポスカードを利用すると3,000円（税込）以上購入ごとにオリジナルグッズが当たる抽選会に参加できる（1会計最大10回まで）。

【展示内容】【入場特典】【グッズ】

B4キャラファイングラフ：ふたりの王女 44,000円

アクスタ 全4種 各1,650円

コスチュームキューピー 全3種 各1,650円

紫の薔薇風ネックレス 27,500 円

ランダムタロット風箔押しカード（全22種のランダム販売） 495 円

【エポスカード特典】

A賞：データサイン入りキャラファインボード

B・C賞：原画展オリジナルクリアカード（全5種）

開催概要

会場：有楽町マルイ 8F イベントスペース

会期 ：2026年1月31日～2月15日

営業時間：11:00～19:00 ※最終入場は閉場の30分前まで

入場料：【入場特典付】：2,200円（税込）

※プレイガイドでのチケットお取り扱いはございません。

※入場料は会場にてお支払いいただきます。

※混雑時は入場待機列を形成致します。

※混雑状況により、整理券配布等の対応をさせていただく場合がございます。