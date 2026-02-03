JR秋田支社は、大雪の影響による4～5日の県内の列車の運行計画と見通しを発表しました。



3日に引き続き、一部の路線で運休や遅れが見込まれています。

〈4日の列車運行計画と見通し〉

〇奥羽線

院内－新庄（山形） 終日運転を取りやめ

院内－横手 一部列車が運休

秋田－大館 一部列車を運休

終日運休や遅れが発生する可能性あり

大館－弘前（青森） 除雪作業のため終日運転を取りやめ

運転再開はわかり次第お知らせ

つがる 41・42・43・44号が全区間で運休

スーパーつがる 1号・2号が全区間で運休





〈5日の列車運行計画と見通し〉

〇奥羽線

秋田－大館 一部列車を運休

終日運休や遅れが発生する可能性あり

大館－弘前（青森） 除雪作業のため終日運転を取りやめ

運転再開はわかり次第お知らせ

つがる 41・42・43・44号が全区間で運休

スーパーつがる 1号・2号が全区間で運休



〇五能線

東能代－能代 一部列車が運休

終日運休や遅れが発生する可能性あり

能代－五所川原（青森）除雪作業のため運転を見合わせ

運転再開はわかり次第お知らせ



♢♢♢♢♢♢♢♢♢♢



バスなどによる代行輸送は行われません。



今後の天候によっては、運行の見通しが変更となる場合があるため、利用する人は最新の列車の運行情報や気象情報などを確認するようにしてください。