横浜BCのトゥオビHC、ホーバス前日本代表HCに感謝のメッセージ

横浜ビー・コルセアーズのヘッドコーチで、フィンランド代表の指揮官も務めるラッシ・トゥオビ氏が、退任が決まった前男子日本代表ヘッドコーチのトム・ホーバス氏に向け、自身のSNSで敬意と感謝のメッセージを発信した。

トゥオビHCは投稿で、



「You put Japan on the basketball map!





Learned so much from you!Good things will come!」と英語で記し、日本バスケットボールの存在を国際舞台で広く認知させた功績への敬意と、自身が多くを学んだことへの感謝、そして今後の歩みに幸運を願う思いを示した。

両指揮官は、2023年に沖縄で開催された「FIBAバスケットボールワールドカップ2023」で対戦。フィンランド代表を率いるトゥオビHCは、1次ラウンドでホーバスHC指揮の日本代表と顔を合わせた。試合は日本が最大18点差を追う展開から後半に逆転し、98－88で勝利。この白星は、男子日本代表がオリンピックおよびワールドカップの舞台で、ヨーロッパのチームから挙げた歴史的な初勝利となった。

激しい攻防が見られた日本vsフィンランド [写真]＝伊藤大允

ワールドカップはパリオリンピック出場権をかけた大会でもあり、日本はこの勝利が呼び水となり、出場権獲得の条件となるアジア勢最上位という目標に向けて大きく加速。最終的に参加チーム中アジア1位となり、パリオリンピック出場権を自らつかみ取ることとなった。

Bリーグの指揮官として日本でも活動するトゥオビHCにとって、ホーバス氏は国際大会で相まみえた指導者の一人。今回の発信は、現在も各国の代表シーンで活躍する指揮官同士の深いリスペクトを示すものとなった。

【動画】FIBAワールドカップ2023 日本vsフィンランド フル映像