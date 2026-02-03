きょうは節分です。岡山市の最上稲荷では恒例の豆まき式が行われました。

【写真を見る】ゆうちゃみさん「豆まきサイコー」東京ホテイソン「もんげーよかった…」最上稲荷で豆まき式【岡山】

「福は～内！福は～内」

2時間で10万袋、約2トンの豆がまかれる最上稲荷恒例の豆まき式です。最上稲荷では鬼を迎え入れ、改心させようとの思いから「鬼は外」は言いません。

今年はお笑いコンビ東京ホテイソンの2人がゲストとして参加。祈祷を受けた約750人の福男・福女ととも高梁市出身のたけるさんが初の豆まきに挑戦しました。

東京ホテイソンも笑顔で豆まき

（東京ホテイソンたけるさん）

「僕も豆を拾いに来ていた側だったのでめちゃくちゃ嬉しいですね」



（ショーゴさん）

「もんげーよかったかな」「あんま使わないよ。もんげー岡山の人」

「あ、いかまーがでしたすみません」

「いや意味がちげーよ」

ゆうちゃみさん「豆まき最高」

モデル・タレントのゆうちゃみさんも参加。持ち前の明るいキャラクターで式を盛り上げました。



（ゆうちゃみさん）

「緊張しすぎで配分分からずすぐなくなっちゃった楽しかったです」「豆まきサイコー！イエーイ」

厳しい寒さにもかかわらず3万人もの人々が訪れた最上稲荷の豆まき式。1年の健康と福を祈りました。



（訪れた人）「彼女いないので彼女ほしい」



（訪れた人）「（豆）おいしい」



Q．どんな年にしたい？「楽しい1年にしたいと思います」