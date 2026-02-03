TVアニメ『勇者刑に処す 懲罰勇者9004隊刑務記録』第5話「刑罰：ミューリッド要塞防衛汚染 1」のあらすじと先行場面カット、スタッフ情報が公開された。

参考：『正反対な君と僕』『氷の城壁』なぜ連続でアニメ化？ “幸せになってほしい”登場人物たち

ロケット商会による小説『勇者刑に処す 懲罰勇者9004隊刑務記録』をTVアニメ化する本作。“勇者”という刑罰を科された罪人――懲罰勇者と魔王軍の戦いを描くダークファンタジーだ。

異形がミューリッド要塞に迫る中、作戦準備を整えたザイロが要塞へ帰還。すると、第九聖騎士団団長ホードとその〈女神〉ペルメリィが、毒の入った大樽を残して去っていく。要塞は勇者の墓標となるか、あるいは――。

公開された場面写真では、険しい表情を見せるザイロ・フォルバーツ、頬を膨らませて怒りを表現するテオリッタの姿などが切り取られている。

なお、脚本を猪原健太、絵コンテと演出を三田新、総作画監督を嘉手苅睦、作画監督を嘉手と桐谷真咲、國松聖士、藤原優花、涼月、杜经靖、Kang Min-jiがそれぞれ手がけていることも発表された。（文＝リアルサウンド編集部）