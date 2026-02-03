今冬市場でプレミア最高額投じたマンC、3年半前に巨額補強のK・フィリップスが英2部へ
マンチェスター・シティは2日、MFカルビン・フィリップスがEFLチャンピオンシップ(英2部相当)のシェフィールド・ユナイテッドに期限付き移籍することが決まったと発表した。現地各紙によると、買取オプションは付帯しないという。
イングランド代表キャップ31試合の実績を誇るK・フィリップスは2022年夏、リーズから4500万ポンドの移籍金で加入したMF。中盤の軸を担うことが期待されていたが、プレミアリーグでは合計2年間の在籍でわずか16試合の出場にとどまり、一昨季後半戦はウエスト・ハム、昨季はイプスウィッチ・タウンに期限付き移籍していた。
K・フィリップスはリーズの育成組織出身で、プロデビューを果たした2014-15シーズンから19-20シーズンにかけてはEFLチャンピオンシップでプレーしており、6シーズンぶりの2部行きとなる。
プレミアリーグでは今冬、来季から始まるファイナンシャル・フェアプレーの新規則に備えた動きか、大型補強に走るクラブが少なかったなか、マンチェスター・Cはリーグ最高額の8400万ポンドを捻出。ボーンマスからFWアントワーヌ・セメニョを6400万ポンド、クリスタル・パレスからDFマーク・グエヒを2000万ポンドで獲得し、逆転優勝への強化を進めている。
