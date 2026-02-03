福岡MF松岡大起がJ開幕目前にチーム離脱!! 2度目の海外挑戦手続きへ
アビスパ福岡は3日、MF松岡大起(24)が海外クラブへの移籍を前提とした手続きと準備のため、チームを離脱することが決まったと発表した。J1百年構想リーグ開幕を週末に控えるなかでの電撃発表。移籍先などは正式に決まり次第、発表されるという。
2001年生まれの松岡は鳥栖時代の18年、当時17歳でプロデビューを飾ったボランチ。2022年には日本代表の国内組キャンプに招集された実績を持ち、一昨年に清水から福岡に加入した。福岡では2シーズン連続で主力を担い、J1リーグ戦72試合3得点を記録していた。
松岡は2023年、清水からブラジル・セリエBのグレミオ・ノボリゾンチーノに期限付き移籍した経験があり、2度目の海外挑戦となる。
