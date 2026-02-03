²¦¼Ô¼¯Åç¤¬¥Ü¥ë¥·¥¢MG¤È¥¯¥é¥Ö¥¢¥é¥¤¥¢¥ó¥¹Äù·ë! ¥¹¥«¥¦¥Æ¥£¥ó¥°¡¢¥¢¥«¥Ç¥ß¡¼¶¯²½¤Ê¤ÉÏ¢·È¤Ø
¡¡¼¯Åç¥¢¥ó¥È¥é¡¼¥º¤Ï3Æü¡¢¥Ö¥ó¥Ç¥¹¥ê¡¼¥¬¤Î¥Ü¥ë¥·¥¢MG¤È¥¯¥é¥Ö¥¢¥é¥¤¥¢¥ó¥¹¤òÄù·ë¤·¤¿¤ÈÈ¯É½¤·¤¿¡£·ÀÌó´ü´Ö¤Ïº£Ç¯1·î25Æü¤«¤é2030Ç¯7·î31Æü¤Þ¤Ç¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¼ç¤Ê¼è¤êÁÈ¤ß¤Ï¡¶¯²½ÎÎ°è¤Ë¤ª¤±¤ë¶¦Æ±¥×¥í¥°¥é¥à¤Î¼Â»Ü¡¢¥¹¥«¥¦¥Æ¥£¥ó¥°ÎÎ°è¤Ç¤ÎÏ¢·È¡¢¥Ê¥ì¥Ã¥¸¶¦Í¡¢¿Íºà¸òÎ®¡¢¢¥¢¥«¥Ç¥ß¡¼Ç¯Âå¤Ë¤ª¤±¤ë³Æ¼ïÁª¼ê°éÀ®¥×¥í¥°¥é¥à¤Î¼Â»Ü(U13¡ÁU18)¡¢£¹ñÆâ¡¢¹ñ³°¤Î¥¹¥¯¡¼¥ë»ö¶È¤Ë¤ª¤±¤ëÏ¢·È¤È¶¦Æ±¥×¥í¥°¥é¥à¤Î¼Â»Ü¤Î3¤Ä¡£¼¯Åç¤Ï¤Ï¡ÖËÜ¥¢¥é¥¤¥¢¥ó¥¹¤Ï¡¢¥Õ¥Ã¥È¥Ü¡¼¥ë¤ò¼ç¼´¤È¤·¤¿Ï¢·È¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢Ä¹´ü»ëÅÀ¤ÇÎ¾¥¯¥é¥Ö¤Î·Ð±Ä¤Î»ýÂ³²ÄÇ½À¤È¶¥ÁèÎÏ¤ò¹â¤á¤ë¤³¤È¤òÌÜÅª¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¡£»ñËÜÄó·È¤äºâÀ¯ÌÌ¤Ç¤Î¥³¥ß¥Ã¥È¥á¥ó¥È¤Ï¤Ê¤¤¤¬¡¢¤ª¸ß¤¤¤òÂÐÅù¤Ê¥Ñ¡¼¥È¥Ê¡¼¤È°ÌÃÖ¤Å¤±¡¢¥È¥Ã¥×¥Á¡¼¥à¡¢¥¢¥«¥Ç¥ß¡¼¡¢¤½¤·¤Æ»ö¶ÈÍ×ÁÇ¤ò´Þ¤à¹ñºÝÅª¤Ê³èÆ°¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢3¤Ä¤Î¥Õ¥§¡¼¥º¤Ç¶ñÂÎÅª¤Ê»Üºö¤òÀïÎ¬Åª¤Ë¿ä¿Ê¤·¤Æ¤¤¤¯¡×¤ÈÀâÌÀ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¼¯Åç¤Î¾®ÀôÊ¸ÌÀÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¤¬¸½ÃÏ¥Ü¥ë¥·¥¢¡¦¥Ñ¥ë¥¯¤ÇÄù·ë¥»¥ì¥â¥Ë¡¼¤Ë½ÐÀÊ¡£¥¯¥é¥Ö¤òÄÌ¤¸¤Æ¡Ö125Ç¯¤òÄ¶¤¨¤ë°ÎÂç¤ÊÎò»Ë¤ÈÅÁÅý¤Ë²Ã¤¨¤Æ¡¢²¤½£ºÇ¹â¿å½à¤Î¥Ï¡¼¥É¤òÍ¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¥¢¥«¥Ç¥ß¡¼À¤Âå¤«¤é¤ÎÁª¼ê°éÀ®¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤â¹ñÆâ³°¤Ç¹â¤¯É¾²Á¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¥Ü¥ë¥·¥¢MG¤È¥¢¥é¥¤¥¢¥ó¥¹¤òÄù·ë¤Ç¤¤¿¤³¤È¤òÂçÊÑ¸÷±É¤Ë»×¤¤¤Þ¤¹¡£¹ñ¡¢Îò»Ë¡¢Ê¸²½¤Ï°Û¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢¼þÊÕÃÏ°è¤Î¿Í¸ýµ¬ÌÏ¤ä¥µ¥Ý¡¼¥¿¡¼¤ÎÇ®ÎÌ¤Ê¤É¡¢Î¾¥¯¥é¥Ö¤Î´Ö¤Ë¤Ï¤¤¤¯¤Ä¤â¤ÎÎà»÷À¤¬¤¢¤ê¡¢²¿¤è¤ê¤â¥¯¥é¥Ö¥ß¥Ã¥·¥ç¥ó¤È·Ð±Ä¤Î»ýÂ³²ÄÇ½À¤ò½Å»ë¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¶¦ÄÌÅÀ¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢¥¢¥«¥Ç¥ß¡¼¤ËÂÐ¤·¤ÆÀÑ¶ËÅª¤ËÅê»ñ¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦ÅÀ¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤â¡¢²æ¡¹¤ÎÊý¿Ë¤È¹çÃ×¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤Î¤è¤¦¤Ê¥¹¥¡¼¥à¤ÇÄó·È¤¹¤ë¤³¤È¤ÏÎ¾¥¯¥é¥Ö¤È¤â¤ËÎò»Ë¾å½é¤á¤Æ¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢·Ð±Ä¥ì¥Ù¥ë¤«¤é¸½¾ì¤Ë»ê¤ë¤Þ¤Ç¡¢¥¯¥é¥Ö´Ö¤Ë¤ª¤±¤ë¶ÛÌ©¤«¤ÄÄ¹´üÅª¤ÊÏ¢·È¤¬¡¢ÁÐÊý¤Î·Ð±Ä¤Î»ýÂ³²ÄÇ½À¤È¶¥ÁèÎÏ¤Î¸þ¾å¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ë¤³¤È¤ò´üÂÔ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¤·¤¿¡£
¡¡¤Þ¤¿¥Ü¥ë¥·¥¢MG¤Î¥é¥¤¥Ê¡¼¡¦¥Ü¥ó¥Û¥Õ²ñÄ¹¡¢¥·¥å¥Æ¥Õ¥¡¥ó¡¦¥·¥å¥Æ¥²¥Þ¥óCEO¤â¥³¥á¥ó¥È¤òÈ¯É½¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡ü¥é¥¤¥Ê¡¼¡¦¥Ü¥ó¥Û¥Õ²ñÄ¹
¡ÖÆüËÜ¥µ¥Ã¥«¡¼³¦¤ò¤±¤ó°ú¤¹¤ëÂ¸ºß¤Ç¤¢¤ê¡¢ºòÇ¯¤Î¥ê¡¼¥°²¦¼Ô¤«¤Ä¹ñÆâºÇÂ¿¤Î¥¿¥¤¥È¥ë³ÍÆÀ¿ô¤ò¸Ø¤ë¼¯Åç¥¢¥ó¥È¥é¡¼¥º¤È¡¢¥¯¥é¥Ö¥¢¥é¥¤¥¢¥ó¥¹¤òÄù·ë¤Ç¤¤¿¤³¤È¤ò¿´¤«¤é¤¦¤ì¤·¤¯»×¤¤¤Þ¤¹¡£¥Ü¥ë¥·¥¢MG¤ÏÄ¹Ç¯¤Ë¤ï¤¿¤ê¡¢¸ß¤¤¤Ø¤ÎÂº·É¡¢¥Õ¥Ã¥È¥Ü¡¼¥ë¤Ø¤Î·É°Õ¡¢¤½¤·¤ÆÊ¸²½Åª¤Ê´²ÍÆ¤µ¤ò½Å¤ó¤¸¡¢ÆüËÜ¤ÈÆÃÊÌ¤Ê´Ø·¸¤òÃÛ¤¤¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£¼¯Åç¥¢¥ó¥È¥é¡¼¥º¤È¤ÎÄó·È¤Ï¤³¤ÎÅÁÅý¤òÁÃ¤È¤·¤Æ¡¢¤½¤ì¤òÌ¤Íè»Ö¸þ¤ÎÏÈÁÈ¤ß¤Ø¤ÈÈ¯Å¸¤µ¤»¤ë¤â¤Î¤Ç¤¹¡£Ê£¿ô¤Î¼çÍ×ÎÎ°è¤Ë¤ª¤±¤ëÄ¹´üÅª¤ÊÏ¢·È¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢¥Õ¥Ã¥È¥Ü¡¼¥ë¤ÎÏÈ¤òÄ¶¤¨¤ë¥¤¥ó¥Ñ¥¯¥È¤òÁÏ½Ð¤Ç¤¤ë¤³¤È¤Ë´üÂÔ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£²æ¡¹¤Ï¼¯Åç¥¢¥ó¥È¥é¡¼¥º¤ÎÃæ¤Ë¡¢ÅÁÅý¤äÎò»Ë¤Ë¤ª¤±¤ëÎà»÷À¤ò´¶¤¸¤¿¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢¥°¥í¡¼¥Ð¥ëµ¬ÌÏ¤Ç¥Õ¥Ã¥È¥Ü¡¼¥ë¤òÈ¯Å¸¤µ¤»¤ë¤È¤¤¤¦ÀïÎ¬¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤â¹çÃ×¤¹¤ë¥Ñ¡¼¥È¥Ê¡¼¤ò¸«½Ð¤¹¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤·¤¿¡×
¡ü¥·¥å¥Æ¥Õ¥¡¥ó¡¦¥·¥å¥Æ¥²¥Þ¥óCEO
¡Ö¹ñÆâ¤ª¤è¤Ó¹ñºÝÉñÂæ¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢µ±¤«¤·¤¤¼ÂÀÓ¤ò¸Ø¤ë¼¯Åç¥¢¥ó¥È¥é¡¼¥º¤È¡¢¤³¤ÎÎò»ËÅª¤Ê¥¢¥é¥¤¥¢¥ó¥¹¤ò¿ä¿Ê¤Ç¤¤ë¤³¤È¤ò´î¤Ð¤·¤¯»×¤¤¤Þ¤¹¡£ÆüËÜ¤Ï²æ¡¹¤Ë¤È¤Ã¤Æ¶Ë¤á¤Æ½ÅÍ×¤Ê¥Þ¡¼¥±¥Ã¥È¤Ç¤¢¤ê¡¢¶¥µ»¥ì¥Ù¥ë¤Î¹â¤µ¤Ë²Ã¤¨¡¢²¤½£¥µ¥Ã¥«¡¼¤È¤âÈó¾ï¤Ë¶¯¤¤·ë¤Ó¤Ä¤¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£»ä¤¿¤Á¤Ï¡¢¥¯¥é¥Ö¤È¤·¤Æ¤Î²ÁÃÍ´Ñ¤¬¶á¤¯¡¢ÁÈ¿¥¤È¤·¤Æ¤âÈó¾ï¤ËÍ¥¤ì¤¿¡¢¼¯Åç¥¢¥ó¥È¥é¡¼¥º¤È¤¤¤¦ÂÐÅù¤Ê¥Ñ¡¼¥È¥Ê¡¼¤òÆÀ¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤Î¥¢¥é¥¤¥¢¥ó¥¹¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢ÆüËÜ»Ô¾ì¤Ë¤ª¤±¤ë³èÆ°¤òÀïÎ¬Åª¤ËÈ¯Å¸¤µ¤»¤ë¤ÈÆ±»þ¤Ë¡¢¥Õ¥Ã¥È¥Ü¡¼¥ë¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤â¿·¤¿¤ÊÆ»¤òÀÚ¤êÂó¤¤¿¤¤¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×
