α7S III

ソニーは、ミラーレスカメラ「α7S III」の最新ファームウェアVer.5.00を2月3日（火）に公開した。メモリーカード版での提供となる。Ver.2.11以前から更新する場合は、Ver.3.01を経由してからVer.5.00へ更新する必要がある。

今回の更新では、撮影情報のレイアウトが縦横両方の向きに対応したほか、フォーカスエリアの選択肢が拡充された。

メニュー画面の拡大表示に対応。また動画撮影でメモリーカード2枚の同時記録やリレー記録を行う際、両カードの残量が表示されるようになった。新たにUSBストリーミング機能にも対応している。

真正性カメラソリューションとして動画への電子署名書き込み機能が追加された。このほか、「音声記録」を「切」にしていても音声が記録される場合がある事象の改善や、動作安定性の向上も含まれる。