ソニー「α7S III」のフォーカスエリアが拡充 縦横対応表示とUSBストリーミング機能も追加
α7S III
ソニーは、ミラーレスカメラ「α7S III」の最新ファームウェアVer.5.00を2月3日（火）に公開した。メモリーカード版での提供となる。Ver.2.11以前から更新する場合は、Ver.3.01を経由してからVer.5.00へ更新する必要がある。
今回の更新では、撮影情報のレイアウトが縦横両方の向きに対応したほか、フォーカスエリアの選択肢が拡充された。
メニュー画面の拡大表示に対応。また動画撮影でメモリーカード2枚の同時記録やリレー記録を行う際、両カードの残量が表示されるようになった。新たにUSBストリーミング機能にも対応している。
真正性カメラソリューションとして動画への電子署名書き込み機能が追加された。このほか、「音声記録」を「切」にしていても音声が記録される場合がある事象の改善や、動作安定性の向上も含まれる。
画面に表示される撮影情報のレイアウトを、縦横どちらの向きにも対応しました。 「フォーカスエリア」の「スポット」に「スポット：XL」を追加しました。 「フォーカスエリア」の「カスタム」に「カスタム 1」、「カスタム 2」、「カスタム 3」を追加しました。 「フォーカスエリア」の「トラッキング」に「トラッキング：スポット XL」、「トラッキング：カスタム 1」、「トラッキング：カスタム 2」、「トラッキング：カスタム 3」を追加しました。 メニュー画面を拡大して表示できるようになりました。 動画撮影時、「同時記録」またはリレー記録（記録メディア自動切換）の場合にメディアの残量が2枚とも表示されるようになりました。 USBストリーミング機能に対応しました。
※USB Type-Cポートの機器に接続する際は、市販のUSBケーブルもしくは端子変換アダプタをご使用ください。 真正性カメラソリューションで活用する、動画への「電子署名書き込み」機能に対応しました。
ご利用にはライセンスのインストールが必要です。（有償）
一部の報道機関以外のお客様へのライセンス（有償）の提供時期は未定です。
国や地域によってはサービスを提供していない場合があります。詳しくはこちら をご覧ください。 「音声記録」を「切」にしていても音声が記録される場合がある事象を改善しました。 動作安定性を改善しました。
ILCE-7SM3 本体ソフトウェアアップデート｜本体アップデート情報