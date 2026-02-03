豊嶋花＆山中柔太朗（M!LK）W主演 日本テレビ系にて毎週火曜 24:24〜24:54放送の「黒崎さんの一途な愛がとまらない」。2月3日（火）24:34〜25:04放送の第5話では、急展開を迎える恋模様を描く。加速する「三角関係」と「きゅんきゅん」が詰まった場面写真を公開！

◆全5話を無料でイッキ見 本日の放送後から2月10日（火）24:33まで！

TVerでは、第1話から第4話まで全話を無料で見られる「“今だけ”イッキ見！DEEP WEEK」を実施中。本日2月3日（火）の放送後からは第1話から第5話までを配信。全5話を無料でイッキ見できるのは、2月10日（火）24:33まで！

そして、キャストをモチーフにした期間限定のサムネイルアートを、第5話放送終了後からTVer番組ページで公開。つなげると一つの絵画のように並んでいるこのサムネイルアートは、2月10日（火）までの限定公開！

TVerでは、本編ドラマでは描ききれなかった、黒崎さんの一途な愛の裏話（シーンの続き）を描いたスピンオフドラマ TVerオリジナルストーリー「黒崎さんの一途な愛のつづき」も配信中。本日の第5話放送終了後より、#4「伏線回収！桐矢からの一本の電話！」を配信！TVerオリジナルストーリー全5話には、本編の各話における重要な展開の伏線がちりばめられている。

＜TVerオリジナルストーリー 配信スケジュール＞

■第1話 ： 配信中 出演：豊嶋花 山中柔太朗 竹森千人

■第2話 ： 配信中 出演：豊嶋花 山中柔太朗 西山蓮都 佐藤大空

■第3話 ： 配信中 出演：豊嶋花 山中柔太朗

■第4話 ： 2月3日【ドラマ第5話】放送後配信開始 出演：豊嶋花 竹森千人 大西利空 西山蓮都 佐藤大空

■第5話 ： 2月17日【ドラマ第7話】放送後配信開始 出演：豊嶋花 山中柔太朗

なお、Huluでは「黒崎さんの一途な愛がとまらない」を第1話から最新話までいつでも全話配信中。

◆イントロダクション

父が切り盛りするおにぎり屋を手伝う高校生 白瀬小春（しらせこはる）。

いつものように、“できたてのおにぎり”を心をこめて握っていた――。

そのとき「この10億円で、僕と結婚してください」

……え？あまりに突然すぎて、手が止まる。

思わず顔を上げた小春の前にいたのは、どこか影がありながらも、目だけはまっすぐでウソのない青年・黒崎絢人（くろさきあやと）。

しかも彼の正体は、いま最も話題の天才小説家!?

ひたすら一途で、まっすぐで、ちょっとズレてて、止めようとしても止まらない黒崎さんの“暴走気味な愛”。

そして、その予測不能なアプローチに、少しずつ心を揺さぶられる小春。

おにぎり屋の女子高生 × 恋に不器用な天才小説家。

突拍子もないプロポーズから始まる、猪突猛進LOVE！

恋愛経験ゼロのピュアなふたりが紡ぐポップで甘くて、思わず笑顔になる新感覚ラブコメディー！

◆番組概要

日本テレビ系全国ネット 火曜プラチナイト

毎週火曜 24時24分〜24時54分放送 （全12話予定）

TVer・Hulu 毎話放送後配信開始

出演：

豊嶋花 山中柔太朗（M!LK）

大西利空 竹森千人 西山蓮都 佐藤大空 キタキマユ 上原あまね 中山碧瞳

石川恋 稲葉友

原作：岡田ピコ『黒崎さんの一途な愛がとまらない』（「COMICポラリス」連載／フレックスコミックス刊）

脚本：齊藤よう 乾なつみ

演出：川崎僚 平井淳史 森美春

音楽：はらかなこ

主題歌：Sakurashimeji『恋春日和』（SDR）

制作：関根龍太郎

プロデュース：小林拓弘 岩倉達哉

プロデューサー：伊藤裕史 大西結衣 熊谷喜一

共同プロデューサー：礒田佳菜恵 今川広樹

協力プロデューサー：吉川恵美子

制作協力：S・D・P ヘッドクォーター AX-ON

製作著作：日本テレビ

