Mrs. GREEN APPLE 展覧会『Wonder Museum』福岡会場での展示がいよいよスタート！レコ大トロフィーも展示

【その他の画像・動画等を元記事で観る】

Mrs. GREEN APPLEのデビュー10周年を締めくくる企画となる展覧会『MGA MAGICAL 10 YEARS EXHIBITION「Wonder Museum」』。今年1月、大盛況のうちに東京会場での開催を終え、2月7日より福岡会場での展示がスタートする。

■大森元貴の頭のなかを旅するような不思議空間が現出

本展覧会は、Mrs. GREEN APPLEのすべての楽曲制作・プロデュースを手掛けてきた大森元貴（Vo、Gu）の頭のなかを旅するような、ドキュメンタリーとエンタテインメントが混ざり合う不思議の空間というコンセプトで制作。

最新技術も駆使しながら、造作、映像、香りなど、楽曲の世界を様々な方法でより深く体験できる展示や、デビューからの10年間、大森元貴、そしてMrs. GREEN APPLEが生み出してきた制作物、その過程に関わる資料の展示など、そのイマジネーションやクリエイティビティに触れることのできる内容となっている。

福岡会場では、東京会場とは少し内容も変わり、最新曲「lulu.」のMVの衣装や、バンドとして史上初の快挙となった日本レコード大賞3連覇のそれぞれのトロフィーが展示されるなど、すでに訪れた方もまた楽しむことができる要素も追加されている。

福岡会場での展示は2月21日まで。その後、 3月2日から31日まで大阪・VS.でも開催される。その他、イベント詳細は特設サイトで.

■リリース情報

2026.01.12 ON SALE

DIGITAL SINGLE「lulu.」

■関連リンク

『MGA MAGICAL 10 YEARS EXHIBITION 「Wonder Museum」』特設サイト

https://mrsgreenapple.com/feature/mga_wm

Mrs. GREEN APPLE OFFICIAL SITE

https://mrsgreenapple.com