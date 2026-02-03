　日本取引所が公表した先物手口情報によると、2月3日の日中取引における主要国内証券各社の売買動向は以下の通り。

◯野村証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 3月限　　　　6178(　　2392)
TOPIX先物　　 　 3月限　　　　1840(　　1249)
日経225ミニ　 　 3月限　　　　4711(　　4393)


◯大和証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 3月限　　　　　80(　　　 0)
TOPIX先物　　 　 3月限　　　　 770(　　 270)


◯SMBC日興証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 3月限　　　　　76(　　　 0)
TOPIX先物　　 　 3月限　　　　2918(　　 263)
日経225ミニ　 　 3月限　　　　　46(　　　 0)


◯みずほ証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 3月限　　　　2004(　　1723)
TOPIX先物　　 　 3月限　　　　1393(　　1382)
日経225ミニ　 　 3月限　　　　5904(　　5858)


◯三菱UFJ証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 3月限　　　　 958(　　 688)
TOPIX先物　　 　 3月限　　　　　30(　　　 0)


◯東海東京証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
TOPIX先物　　 　 3月限　　　　 235(　　 235)


◯SBI証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 3月限　　　　2092(　　1339)
　　　　　 　 　 6月限　　　　　47(　　　37)
TOPIX先物　　 　 3月限　　　　 557(　　 473)
日経225ミニ　 　 2月限　　　　5439(　　1971)
　　　　　 　 　 3月限　　　 92624(　 44730)
　　　　　 　 　 4月限　　　　　26(　　　18)


◯楽天証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 3月限　　　　1196(　　 712)
　　　　　 　 　 6月限　　　　　91(　　　67)
日経225ミニ　 　 2月限　　　　3123(　　1329)
　　　　　 　 　 3月限　　　 61414(　 25674)
　　　　　 　 　 4月限　　　　　40(　　　24)


◯マネックス証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 6月限　　　　　11(　　　11)
日経225ミニ　 　 2月限　　　　 288(　　 288)
　　　　　 　 　 3月限　　　　4954(　　4954)
　　　　　 　 　 4月限　　　　　12(　　　12)


◯松井証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 3月限　　　　 860(　　 860)
　　　　　 　 　 6月限　　　　　10(　　　10)
日経225ミニ　 　 2月限　　　　 537(　　 537)
　　　　　 　 　 3月限　　　 32191(　 32191)
　　　　　 　 　 4月限　　　　　24(　　　24)



※数値は日中の立会内取引と立会外（J-NET）取引の合計です。
※カッコ内は立会内取引の数値です。

株探ニュース