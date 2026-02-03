主要国内証券 先物取引高情報まとめ（2月3日・日中）
日本取引所が公表した先物手口情報によると、2月3日の日中取引における主要国内証券各社の売買動向は以下の通り。
◯野村証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 3月限 6178( 2392)
TOPIX先物 3月限 1840( 1249)
日経225ミニ 3月限 4711( 4393)
◯大和証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 3月限 80( 0)
TOPIX先物 3月限 770( 270)
◯SMBC日興証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 3月限 76( 0)
TOPIX先物 3月限 2918( 263)
日経225ミニ 3月限 46( 0)
◯みずほ証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 3月限 2004( 1723)
TOPIX先物 3月限 1393( 1382)
日経225ミニ 3月限 5904( 5858)
◯三菱UFJ証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 3月限 958( 688)
TOPIX先物 3月限 30( 0)
◯東海東京証券
限月 取引高(立会内)
TOPIX先物 3月限 235( 235)
◯SBI証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 3月限 2092( 1339)
6月限 47( 37)
TOPIX先物 3月限 557( 473)
日経225ミニ 2月限 5439( 1971)
3月限 92624( 44730)
4月限 26( 18)
◯楽天証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 3月限 1196( 712)
6月限 91( 67)
日経225ミニ 2月限 3123( 1329)
3月限 61414( 25674)
4月限 40( 24)
◯マネックス証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 6月限 11( 11)
日経225ミニ 2月限 288( 288)
3月限 4954( 4954)
4月限 12( 12)
◯松井証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 3月限 860( 860)
6月限 10( 10)
日経225ミニ 2月限 537( 537)
3月限 32191( 32191)
4月限 24( 24)
※数値は日中の立会内取引と立会外（J-NET）取引の合計です。
※カッコ内は立会内取引の数値です。
株探ニュース
