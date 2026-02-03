外国証券 先物取引高情報まとめ（2月3日・日中）
日本取引所が公表した先物手口情報によると、2月3日の日中取引における外国証券各社の売買動向は以下の通り。
◯ABNクリアリン証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 3月限 22827( 20503)
6月限 152( 52)
TOPIX先物 3月限 21702( 20576)
日経225ミニ 2月限 15207( 11707)
3月限 223135( 223135)
4月限 132( 132)
◯ソシエテジェネラル証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 3月限 17436( 15165)
6月限 329( 229)
TOPIX先物 3月限 26864( 26128)
日経225ミニ 2月限 10024( 9024)
3月限 149805( 149805)
4月限 105( 105)
◯BNPパリバ証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 3月限 2443( 857)
6月限 1000( 0)
TOPIX先物 3月限 3869( 1829)
日経225ミニ 3月限 13872( 13872)
◯ゴールドマン証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 3月限 3903( 2102)
6月限 1000( 0)
TOPIX先物 3月限 9961( 6919)
日経225ミニ 2月限 2007( 7)
3月限 7900( 7884)
◯JPモルガン証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 3月限 3707( 2522)
TOPIX先物 3月限 10943( 9624)
日経225ミニ 2月限 3505( 5)
3月限 14406( 14406)
◯モルガンMUFG証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 3月限 2020( 1745)
TOPIX先物 3月限 14038( 4549)
日経225ミニ 3月限 6780( 6780)
◯バークレイズ証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 3月限 8216( 7908)
6月限 22( 22)
TOPIX先物 3月限 12972( 12077)
日経225ミニ 2月限 5803( 5803)
3月限 83563( 83563)
◯UBS証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 3月限 1362( 980)
TOPIX先物 3月限 1905( 775)
日経225ミニ 3月限 4284( 4284)
◯シティグループ証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 3月限 2031( 481)
TOPIX先物 3月限 3202( 1352)
日経225ミニ 2月限 3000( 0)
◯ドイツ証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 3月限 870( 865)
6月限 24( 24)
TOPIX先物 3月限 1223( 1223)
日経225ミニ 2月限 283( 283)
4月限 25( 25)
※数値は日中の立会内取引と立会外（J-NET）取引の合計です。
※カッコ内は立会内取引の数値です。
株探ニュース
