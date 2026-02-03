　日本取引所が公表した先物手口情報によると、2月3日の日中取引における外国証券各社の売買動向は以下の通り。

◯ABNクリアリン証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 3月限　　　 22827(　 20503)
　　　　　 　 　 6月限　　　　 152(　　　52)
TOPIX先物　　 　 3月限　　　 21702(　 20576)
日経225ミニ　 　 2月限　　　 15207(　 11707)
　　　　　 　 　 3月限　　　223135(　223135)
　　　　　 　 　 4月限　　　　 132(　　 132)


◯ソシエテジェネラル証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 3月限　　　 17436(　 15165)
　　　　　 　 　 6月限　　　　 329(　　 229)
TOPIX先物　　 　 3月限　　　 26864(　 26128)
日経225ミニ　 　 2月限　　　 10024(　　9024)
　　　　　 　 　 3月限　　　149805(　149805)
　　　　　 　 　 4月限　　　　 105(　　 105)


◯BNPパリバ証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 3月限　　　　2443(　　 857)
　　　　　 　 　 6月限　　　　1000(　　　 0)
TOPIX先物　　 　 3月限　　　　3869(　　1829)
日経225ミニ　 　 3月限　　　 13872(　 13872)


◯ゴールドマン証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 3月限　　　　3903(　　2102)
　　　　　 　 　 6月限　　　　1000(　　　 0)
TOPIX先物　　 　 3月限　　　　9961(　　6919)
日経225ミニ　 　 2月限　　　　2007(　　　 7)
　　　　　 　 　 3月限　　　　7900(　　7884)


◯JPモルガン証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 3月限　　　　3707(　　2522)
TOPIX先物　　 　 3月限　　　 10943(　　9624)
日経225ミニ　 　 2月限　　　　3505(　　　 5)
　　　　　 　 　 3月限　　　 14406(　 14406)


◯モルガンMUFG証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 3月限　　　　2020(　　1745)
TOPIX先物　　 　 3月限　　　 14038(　　4549)
日経225ミニ　 　 3月限　　　　6780(　　6780)


◯バークレイズ証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 3月限　　　　8216(　　7908)
　　　　　 　 　 6月限　　　　　22(　　　22)
TOPIX先物　　 　 3月限　　　 12972(　 12077)
日経225ミニ　 　 2月限　　　　5803(　　5803)
　　　　　 　 　 3月限　　　 83563(　 83563)


◯UBS証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 3月限　　　　1362(　　 980)
TOPIX先物　　 　 3月限　　　　1905(　　 775)
日経225ミニ　 　 3月限　　　　4284(　　4284)


◯シティグループ証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 3月限　　　　2031(　　 481)
TOPIX先物　　 　 3月限　　　　3202(　　1352)
日経225ミニ　 　 2月限　　　　3000(　　　 0)


◯ドイツ証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 3月限　　　　 870(　　 865)
　　　　　 　 　 6月限　　　　　24(　　　24)
TOPIX先物　　 　 3月限　　　　1223(　　1223)
日経225ミニ　 　 2月限　　　　 283(　　 283)
　　　　　 　 　 4月限　　　　　25(　　　25)



※数値は日中の立会内取引と立会外（J-NET）取引の合計です。
※カッコ内は立会内取引の数値です。

