日本取引所が公表したオプション手口情報によると、3日の夜間取引における日経225プットオプション（期近2026年2月限・SQ 2月8日）の売買動向は以下の通り。





◯5万4000円プット

取引高(立会内)

ABNクリアリン証券 5( 5)

松井証券 3( 3)

SBI証券 1( 1)

岩井コスモ証券 1( 1)





◯5万4250円プット

取引高(立会内)

楽天証券 1( 1)

ABNクリアリン証券 1( 1)





◯5万4625円プット

取引高(立会内)

楽天証券 1( 1)

ABNクリアリン証券 1( 1)









※数値は夜間の立会内取引と立会外（J-NET）取引の合計です。

※カッコ内は立会内取引の数値です。



株探ニュース

